Глеб Жемчугов о наркозависимости: «Это ложь и провокация»

Мужчина поделился своим взглядом на ситуацию. Сегодня появилась информация о том, что бывший участник «Дома-2» Глеб Жемчугов покинул проект якобы из-за приема амфетаминов и конфликта с продюсерами нашумевшего реалити-шоу.

Конец прошлого года выдался непростым для звезды реалити-шоу «Дом-2» Глеба Жемчугова. Мужчина очень переживал из-за расставания со своей супругой Ольгой Ветер, перенес липосакцию, а перед праздниками решил вовсе покинуть знаменитую телестройку. Сейчас его обвинили в том, что он якобы употребляет амфетамины. По некоторой информации, его вынудили сдать анализы, результаты которых показали, что он принимал запрещенные препараты. Предположительно, именно это вынудило руководителей проекта расстаться с ярким участником телепроекта. «СтарХит» связался с Жемчуговым, чтобы он лично прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«Это ложь и провокация. Я не сдавал никакие анализы и уж тем более ничего не принимал, - признался Глеб нашему изданию. - За периметр меня не выставляли, с руководством проекта у меня прекрасные отношения. Мы поздравляем друг друга с праздниками, и никаких конфликтов между нами нет».

Многих телезрителей и поклонников настораживало то, что о причинах своего ухода Жемчугов не стал сильно распространяться. Лишь спустя время он рассказал, что очень мечтал спеть на прощание участникам «Дома-2» свою песню. Однако сделать это мужчине не удалось. «Когда все получали премию и денежку за вклад в телепроект, меня тем временем не пустили на порог, хотя и для меня была награда, песню должен был петь... Но я сам захотел этого рок-н-рола в жизни, всегда именно так заканчивался мой акт на «Дом-2», а так всегда хотелось уходить под музыку!» - написал в соцсети Глеб.

Поклонники удивлялись, что после ухода из проекта супруги Жемчугова Ольги Ветер, мужчина решил продолжить участие в реалити-шоу в надежде обрести новую любовь. Однако сам он уверял, что всеми силами пытался спасти семью, но попытки заканчивались провалом. Глеб Жемчугов: «Оля не будет подавать на алименты после развода»

«Я сделал все, что мог и что позволяли мои душевные силы, - рассказывал Глеб «СтарХиту». - Никакой «точки невозврата» не было. И я не считал нужным падать на колени или дежурить под подъездом, чтобы все это вернуть. Я обозначил свою позицию, сказал, что готов покинуть «Дом-2», какие-то приоритеты в жизни поменять, дабы сохранить семью. Но на все мои вопросы или предложения я слышал в ответ только «нет». После этого я решил, что надо жить дальше и строить новые отношения».

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