Глеб Жемчугов о наркозависимости: «Это ложь и провокация»

Конец прошлого года выдался непростым для звезды реалити-шоу «Дом-2» Глеба Жемчугова. Мужчина очень переживал из-за расставания со своей супругой Ольгой Ветер, перенес липосакцию, а перед праздниками решил вовсе покинуть знаменитую телестройку. Сейчас его обвинили в том, что он якобы употребляет амфетамины. По некоторой информации, его вынудили сдать анализы, результаты которых показали, что он принимал запрещенные препараты. Предположительно, именно это вынудило руководителей проекта расстаться с ярким участником телепроекта. «СтарХит» связался с Жемчуговым, чтобы он лично прокомментировал сложившуюся ситуацию.
Многих телезрителей и поклонников настораживало то, что о причинах своего ухода Жемчугов не стал сильно распространяться. Лишь спустя время он рассказал, что очень мечтал спеть на прощание участникам «Дома-2» свою песню. Однако сделать это мужчине не удалось. «Когда все получали премию и денежку за вклад в телепроект, меня тем временем не пустили на порог, хотя и для меня была награда, песню должен был петь... Но я сам захотел этого рок-н-рола в жизни, всегда именно так заканчивался мой акт на «Дом-2», а так всегда хотелось уходить под музыку!» - написал в соцсети Глеб.
Поклонники удивлялись, что после ухода из проекта супруги Жемчугова Ольги Ветер, мужчина решил продолжить участие в реалити-шоу в надежде обрести новую любовь. Однако сам он уверял, что всеми силами пытался спасти семью, но попытки заканчивались провалом. Глеб Жемчугов: «Оля не будет подавать на алименты после развода»
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