Детдом или семья: какую судьбу для Матвея Иванова выберут взрослые

История Матвея Иванова (Егора Спахова) началась два года назад. В июне 2014-го мальчик появился на свет в одном из роддомов Дедовска. Мать ребенка, 20-летняя Людмила, приняла решение отказаться от него. Новорожденный малыш остался в палате. Через несколько дней он пропал из больницы. Было возбуждено уголовное дело. Изначально, основными подозреваемыми были бабушка Матвея и ее гражданский муж. Родственники пропавшего ребенка даже были арестованы, но за неимением доказательств их отпустили.
Поиски привели следователей в соседний город, где мальчик живет в новой семье. Представители правоохранительных органов выяснили, что ребенка похитила женщина, находившаяся в том же роддоме в июне 2014 года. У 40-летней пациентки тогда случился выкидыш. Она узнала, что в лечебном учреждении остался малыш, от которого отказалась семья. Женщина решила забрать ребенка себе. По некоторым данным, совершая этот поступок, она не знала, что малыш - «отказник».
Теперь мальчика зовут Егор Спахов, он живет в полной семье и ни в чем не нуждается. Сотрудники правоохранительных органов вышли на след ребенка после того, как работодатель Елены сообщил им, что у ее сына поддельное свидетельство о рождении. 40-летняя Спахова предоставила этот документ, когда хотела оформить льготы на ребенка.
После этого оперативники отправились в дом, где проживала женщина и ее семья. Там они увидели мальчика, подходившего под описание пропавшего малыша. Выяснилось, что супруг Елены ничего не знал об этой ситуации и считал, что Егор - его родной сын. Ребенок был отправлен на обследование в больницу, чтобы путем экспертизы установить его личность.
В ходе допроса Спахова созналась в похищении мальчика. По словам людей, знакомых с семьей женщины, Егор был окружен заботой, ему покупали все необходимое, новая мама заботилась о малыше, гуляля с ним и играла. Однако теперь Елене грозит до 15 лет лишения свободы за похищение младенца.
По словам представителей Следственного комитета, в этой ситуации придется действовать исключительно в интересах ребенка.
Эта история вызвала широкий резонанс в Сети. Многие жители Истринского района считают, что нужно поддержать Елену Спахову. На одном из ресурсов была опубликована петиция, в которой они призывают органы разрешить ситуацию в пользу 40-летней женщины. По мнению людей, подписавших документ, возвращение Егора Елене - единственное правильное решение.
Многие пользователи социальных сетей отметили, что ребенок может сильно пострадать, если его отдадут в семью родной матери. Некоторые люди, прокомментировавшие эту ситуацию, резко высказались о правах матерей и детей в России. «Ребенок должен быть с теми родителями, которым он нужен, которые его любят и заботятся о нем, пусть даже они и не родные», «Надо действовать в первую очередь в интересах малыша! Ему лучше с приемными родителями, чем в детдоме или с родными родителями! У малыша сейчас стресс! Здесь надо действовать вопреки всем законам!» - считают пользователи социальных сетей, подписавшие петицию.
«СтарХит» связался с президентом Российской Ассоциации Телефонной Экстренной Психологической Помощи Андреем Каминым и узнал, как вся сложившаяся ситуация может повлиять на ребенка. Эксперт отметил, что истинной матерью мальчику является та, которая его воспитала. По мнению эксперта, после того, как у Елены случился выкидыш, она пережила психологическую травму. «Ей казалось, что никому вреда не будет, если она этого ребенка заберет, тем самым, сохранив свою картину мира, планы», - так Андрей объяснил предполагаемые мотивы Спаховой.
Камин считает, что в любом случае мальчику будет хорошо с людьми, которых он знает с первых дней своей жизни. По мнению специалиста, ребенка не стоило отправлять в больницу, так как это огромный стресс.
Психотерапевт надеется, что Матвей останется жить с Еленой, а она избежит уголовного наказания. «Когда он подрастет, ему будет лет 10, ей придется рассказать, что она приемная мать. Но за восемь лет она найдет слова», - считает Канин.
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