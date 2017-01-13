Детдом или семья: какую судьбу для Матвея Иванова выберут взрослые

История с похищением младенца Матвея Иванова получила неожиданное продолжение. Следователи установили, что мальчик, пропавший в 2014 году, жив. Оказалось, что его выкрала другая пациентка роддома. Женщина потеряла своего ребенка, поэтому решилась на такой поступок. Сейчас ее хотят судить за похищение Матвея.

История Матвея Иванова (Егора Спахова) началась два года назад. В июне 2014-го мальчик появился на свет в одном из роддомов Дедовска. Мать ребенка, 20-летняя Людмила, приняла решение отказаться от него. Новорожденный малыш остался в палате. Через несколько дней он пропал из больницы. Было возбуждено уголовное дело. Изначально, основными подозреваемыми были бабушка Матвея и ее гражданский муж. Родственники пропавшего ребенка даже были арестованы, но за неимением доказательств их отпустили.

Поиски привели следователей в соседний город, где мальчик живет в новой семье. Представители правоохранительных органов выяснили, что ребенка похитила женщина, находившаяся в том же роддоме в июне 2014 года. У 40-летней пациентки тогда случился выкидыш. Она узнала, что в лечебном учреждении остался малыш, от которого отказалась семья. Женщина решила забрать ребенка себе. По некоторым данным, совершая этот поступок, она не знала, что малыш - «отказник».

Теперь мальчика зовут Егор Спахов, он живет в полной семье и ни в чем не нуждается. Сотрудники правоохранительных органов вышли на след ребенка после того, как работодатель Елены сообщил им, что у ее сына поддельное свидетельство о рождении. 40-летняя Спахова предоставила этот документ, когда хотела оформить льготы на ребенка.

После этого оперативники отправились в дом, где проживала женщина и ее семья. Там они увидели мальчика, подходившего под описание пропавшего малыша. Выяснилось, что супруг Елены ничего не знал об этой ситуации и считал, что Егор - его родной сын. Ребенок был отправлен на обследование в больницу, чтобы путем экспертизы установить его личность.

В ходе допроса Спахова созналась в похищении мальчика. По словам людей, знакомых с семьей женщины, Егор был окружен заботой, ему покупали все необходимое, новая мама заботилась о малыше, гуляля с ним и играла. Однако теперь Елене грозит до 15 лет лишения свободы за похищение младенца.

По словам представителей Следственного комитета, в этой ситуации придется действовать исключительно в интересах ребенка.

«Следственный комитет всегда ответственно и внимательно относится к защите прав детей, в данном случае намерен действовать как в строгом соответствии с действующим законодательством, так и с учетом интересов ребенка, ведь он может повторно лишиться матери, которая хоть и не родила его, но смогла обеспечить жизнь в полноценной семье, окружив любовью и заботой», - рассказали сотрудники СК.

Эта история вызвала широкий резонанс в Сети. Многие жители Истринского района считают, что нужно поддержать Елену Спахову. На одном из ресурсов была опубликована петиция, в которой они призывают органы разрешить ситуацию в пользу 40-летней женщины. По мнению людей, подписавших документ, возвращение Егора Елене - единственное правильное решение.

«Цель петиции: помочь Матвею как можно скорее вернуться к любящим его маме и папе, которые пусть и не пошли путем законного усыновления, но по-настоящему заботились о мальчике! Нельзя медлить! Это может нанести травму ребенку на всю жизнь! Люди, помогите собрать подписи против этого беспредела!» - говорится в опубликованном документе.

Многие пользователи социальных сетей отметили, что ребенок может сильно пострадать, если его отдадут в семью родной матери. Некоторые люди, прокомментировавшие эту ситуацию, резко высказались о правах матерей и детей в России. «Ребенок должен быть с теми родителями, которым он нужен, которые его любят и заботятся о нем, пусть даже они и не родные», «Надо действовать в первую очередь в интересах малыша! Ему лучше с приемными родителями, чем в детдоме или с родными родителями! У малыша сейчас стресс! Здесь надо действовать вопреки всем законам!» - считают пользователи социальных сетей, подписавшие петицию.

«СтарХит» связался с президентом Российской Ассоциации Телефонной Экстренной Психологической Помощи Андреем Каминым и узнал, как вся сложившаяся ситуация может повлиять на ребенка. Эксперт отметил, что истинной матерью мальчику является та, которая его воспитала. По мнению эксперта, после того, как у Елены случился выкидыш, она пережила психологическую травму. «Ей казалось, что никому вреда не будет, если она этого ребенка заберет, тем самым, сохранив свою картину мира, планы», - так Андрей объяснил предполагаемые мотивы Спаховой.

Камин считает, что в любом случае мальчику будет хорошо с людьми, которых он знает с первых дней своей жизни. По мнению специалиста, ребенка не стоило отправлять в больницу, так как это огромный стресс.

«Эта ситуация повлияет на его развитие. Было бы хорошо, если бы мальчик находился в больнице с теми, кого он знает. Вероятность, что у малыша будут проблемы с психикой – 100%. Как правило, в таких случаях, никто не думает, как воспримет все это двухлетний ребенок», - отметил Андрей.

Психотерапевт надеется, что Матвей останется жить с Еленой, а она избежит уголовного наказания. «Когда он подрастет, ему будет лет 10, ей придется рассказать, что она приемная мать. Но за восемь лет она найдет слова», - считает Канин.

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