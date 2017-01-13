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Жанна Роштакова из группы "Лицей", почему умерла, биография певицы: стала известна причина смерти

Жанна Роштакова из группы "Лицей", почему умерла, биография певицы: стала известна причина смерти
Смерть певицы Жанны Роштаковой оказалась неожиданной не только для общественности, но и для близких для нее людей и родственников. Все они шокированы столь печальным исходом.

Накануне сообщалось о том, что Жанна Роштакова скончалась на 34-м году жизни. Она являлась бывшей солисткой популярной певческой группы "Лицей". Впервые о смерти Жанны широкой публике рассказал ее близкий друг - певец Прохор Шаляпин. Молодой человек признался, что для него это событие стало тяжелым ударом.

Артист сообщил отдельно, что за несколько часов до смерти Роштаковой он разговаривал с ней по мобильному телефону. Девушка призналась, что планировала вернуться в Москву на постоянное место жительства.

"Видимо, это просто бытовой несчастный случай. Жанна лежала в ванне, и ей на голову упала полка. Дома больше никого не было, и никто ей не мог помочь. Тело обнаружили только через сутки. Скорее всего, ей стало плохо - может быть, она потеряла сознание, и от долгого нахождения в горячей воде не выдержало сердце. Ужасная смерть!" - поведал после трагедии.

Смерть исполнительницы шокировала ее многочисленных друзей и подписчиков, коих в интернете было также достаточное количество. Люди в массовом порядке оставляют комментарии под фотографиями Роштаковой, не понимая до конца, почему столь страшный исход с ней приключился.

Помимо этого, одна из подруг Жанны призналась, что не может говорить о ней в прошедшем времени. В целом среди знакомых покойной царит атмосфера непонимания произошедшего.

Биография Жанны Роштаковой

Жанна Роштакова участвовала в многочисленных музыкальных концертах и шоу. В 1997 году стала лауреатом Всемирной молодежной премии «Хрустальная нота», в 1999 победила на конкурсе «Утренняя Звезда» в Юрмале, а в 2000 на конкурсе «Зажги свою звезду» в Москве. В 2003 году была участницей отборочного тура конкурса «Юрмала - новая волна», некоторое время была солисткой в группе «Лицей».

Жанна Роштакова является членом Международной Ассоциации деятелей эстрады Москвы. В ее репертуаре песни на пяти языках мира: русский, украинский, английский, испанский, итальянский.

В последние несколько лет Жанна жила и занималась творческой деятельностью во Владивостоке. Она входила в состав музыкального ансамбля «LOVE STORY - LIVE», исполняющего композиции разных стилей и направлений: эстрада, джаз, евро-поп (хиты 60х-90х), шансон, джаз-рок, соул.

В декабре 2013 года Роштакова выступила музыкальным руководителем и педагогом по вокалу для исполнителей «Звездного концерта» во Владивостоке - творческого вечера местных знаменитостей.

В ее репертуаре имелись композиции на русском, украинском, английском, испанском и итальянском языках.


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