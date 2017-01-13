Анна Шульгина переехала в собственную квартиру

Для новой жилплощади Шульгина самостоятельно разрабатывала дизайн. Основным направлением стало поддержание стиля хай-тек, который достаточно давно нравится девушке., - сообщил Анна Шульгина.Квартира певицы расположена недалеко от жилья ее родителей, что позволит им видеться чаще и приезжать в гости. Также Шульгина сообщила, что в соседнем подъезде проживает «бабушка Галя», которая в прошлом году переехала на территорию Москвы из Аткарска. Девушка часто приходит к ней в гости, заносит продукты, забирает одежду для отправки в химчистку и оказания другой помощи.

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