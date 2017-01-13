Анна Шульгина переехала в собственную квартиру

Анна Шульгина теперь будет жить в собственном доме. Молодая певица переехала в квартиру, которая только недавно была сдана после ремонта.
Для новой жилплощади Шульгина самостоятельно разрабатывала дизайн. Основным направлением стало поддержание стиля хай-тек, который достаточно давно нравится девушке.
«Я всегда планировала, что моя квартира станет напоминать убежище холостяков. Посмотрела ряд западных кинофильмов и сериалов, а также оценила апартаменты, в которых обычно обитают главные герои. Зачастую встречался дух хай-тек, поэтому именно ему отдала предпочтение, знала, что буду жить в таком же окружении. И последнее, что покорило меня в новой квартире – окна в пол. Просто обожаю стоять в своей спальне и наблюдать за движением на Рублевском шоссе», - сообщил Анна Шульгина. Квартира певицы расположена недалеко от жилья ее родителей, что позволит им видеться чаще и приезжать в гости. Также Шульгина сообщила, что в соседнем подъезде проживает «бабушка Галя», которая в прошлом году переехала на территорию Москвы из Аткарска. Девушка часто приходит к ней в гости, заносит продукты, забирает одежду для отправки в химчистку и оказания другой помощи.
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