Малыш «в шоколаде»: что известно о роскошной жизни сына Собчак и Виторгана

Сын телеведущей и актера появился на свет в ноябре прошлого года. Совсем скоро ему исполнится два месяца. С самого рождения очаровательного Платона к нему было приковано повышенное внимание общественности. «СтарХит» узнал о том, как растет наследник звезд.

Очаровательному Платону, сыну Ксении Собчак и Максима Виторгана, скоро исполнится два месяца. До недавнего времени знаменитости предпочитали оберегать ребенка от публичности. Однако на днях телеведущая поделилась трогательным снимком, на котором запечатлена ручка младенца. На малыше была надета цепочка бренда Louis Vuitton. Марка запустила благотворительную акцию, чтобы поддержать нуждающихся детей. Некоторые пользователи Интернета поспешили заметить, что наследник Собчак и Виторгана с детства привыкает к роскоши. «В золоте с пеленок», – заметила одна из подписчиц Ксении. «СтарХит» выяснил, как живет маленький Платон.

Ксения Собчак впервые о ребенке, грудном вскармливании и спорах с мужем

ОГРОМНЫЙ ОСОБНЯК

После рождения ребенка Ксения Собчак и Максим Виторган поселились в трехэтажном загородном особняке, расположенном в закрытом поселке «Горки-8», который журналисты называют «рублевским раем».

Звезды делят шикарную недвижимость вместе с мамой телеведущей Людмилой Нарусовой, помогающей дочери ухаживать за сыном. Там есть все, что нужно для комфортной жизни, а главное – тишина и спокойствие. Около дома знаменитостей постоянно дежурят вооруженные охранники, а среди соседей Ксении и Максима можно найти Олега Митволя, Ирину Салтыкову и Юрия Чайку.

КОРОЛЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ

Платон с детства привыкает к качественным и надежным вещам. Некоторые из них были подарены Ксении Собчак как главному редактору глянцевого издания и популярному блогеру, на чей «Инстаграм» подписаны более четырех миллионов человек. Знаменитость регулярно делится в социальных сетях фотографиями шикарных презентов дорогих брендов, а также снимками своих покупок в бутиках.

Ксения Собчак готовит королевскую комнату для малыша

«У меня не так давно начался период «активного гнездования», а именно: бесконечное посещение сайтов по дизайну, скупка салфеточек, тарелочек и перевешивание картин в доме», – делилась знаменитость в декабре прошлого года.

Чтобы оформить комнату малыша, Ксения отправилась в магазин детской мебели на Кутузовском проспекте. Известно, что одну из наиболее дорогих марок, продающихся в этом месте, предпочитают Наталья Водянова, чета Бэкхемов и Стинг. А в числе первых, кто оценил ее комфорт, были сыновья принцессы Дианы. На сайте бутика не указаны цены, но, по данным из открытых источников, они могут доходить до нескольких сотен тысяч рублей. Примерно в эту сумму оценивается шкаф английского производства.

ЭСКЛЮЗИВНЫЕ ИГРУШКИ И ОДЕЖДА

Ксения Собчак выкладывала в «Инстаграме» фотографии своей гардеробной, в которой мирно уживаются пакеты украшений от Tiffany & Co с развивающим ковриком «Остров поющей обезьянки». В другой раз телеведущая показывала письмо от Натальи Водяновой, поздравлявшей ее с рождением сына. В кадр также попали атласная ленточка Baby Dior, которая, по-видимому, украшала один из подарков звезде.

Ксения также делилась снимками, на которых запечатлены пакеты с названиями известных в столице бутиков детской одежды, где продаются марки премиум-класса.

КОЛЯСКИ КАК У МОНАРХОВ

Удобная коляска – залог долгой прогулки, поэтому многие мамы старательно выбирают нужную модель. По-видимому, у Ксении Собчак сразу несколько повозок для катания детей, весьма недешевых. Так, знаменитость выкладывала фотографию голландской марки, стоимость вещей которой может доходит до 80 000 рублей.

Одна из первых прогулок Платона состоялась в роскошной коляске английского бренда, название которой в одно время ассоциировалось с царской семьей. В разные годы ее продукцией пользовались Грейс Келли и королева Елизавета II.

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