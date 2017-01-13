Близкие впавшего в кому режиссера Кудряшова рассказали о его состоянии

Федор Кудряшов будет перевезен из Таиланда в Москву. Почти месяц режиссер борется за жизнь за границей. На отдыхе он получил серьезную травму головы, когда на него налетел водный скутер. Мужчина перенес две операции и впал в кому. Теперь российские врачи готовятся перевезти его в Москву.

21 декабря российский режиссер Федор Кудряшов серьезно пострадал в Таиланде. Он отдыхал вместе со своей супругой Этель Иошпой и двумя детьми на пляже курортного города Паттайя. Мужчина не заплывал далеко и находился в месте, разрешенном для купания, - всего в 25 метрах от берега. Другой отдыхающий рассекал на водном скутере и не заметил Федора, в результате чего режиссер получил сильнейшую травму головы. Пострадавшего с трудом вытащили из воды и отвезли в местную больницу.

Как стало известно СМИ, в ближайшее время Кудряшов вернется на родину. Сегодня врачи из Центра медицинской эвакуации вылетели в Таиланд для того, чтобы помочь с транспортировкой режиссера. Мужчина до сих пор находится в коме.

В первую неделю Федор пережил две операции. Сразу по прибытии в клинику, ему срочно вскрыли череп и удалили гематому. Хирургическое вмешательство длилось порядка четырех часов. Еще до поездки в другую страну мужчина оформлял медицинскую страховку, однако ее хватило только на то, чтобы покрыть расходы на одну операцию и пребывание в больнице на три дня. Медики назначили еще одно хирургическое вмешательство для снятия отека мозга. Для того, чтобы заплатить врачам, медперсоналу, переводчику и за нахождение в стационаре, друзья и близкие объявили сбор денег. Они сообщили, что один день пребывания в таиландской клинике стоит три тысячи долларов.

Судя по всему, много неравнодушных откликнулись на призыв о помощи. До сих пор мужчина находится на лечении в другой стране. На протяжении этого времени друзья, коллеги и родственники Федора призывали всех и дальше помогать со сбором средств.

«Он по-прежнему в коме, пережил уже две операции. Состояние тяжелое, но, говорят, динамика положительная. Огромный респект «Фейсбуку». Удалось собрать какую-то немереную сумму, которой должно хватить на ближайшие три недели. На дальнейшее нужно еще как минимум пару раз по такой же немереной сумме: перелет в Москву, лечение уже здесь, минимум еще одна операция», - написал его друг в соцсети накануне Нового года.

Родственники и друзья благодарят каждого за помощь. Они не сомневаются, что в скором времени Кудряшов восстановит здоровье. «Дорогие мои друзья! Спасибо большое вам всем за вашу помощь и поддержку! Благодаря вашей поддержке я верю, что все закончится хорошо, и мы сможем вытащить Федора», - писала супруга режиссера Этель.

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