Близкие впавшего в кому режиссера Кудряшова рассказали о его состоянии

21 декабря российский режиссер Федор Кудряшов серьезно пострадал в Таиланде. Он отдыхал вместе со своей супругой Этель Иошпой и двумя детьми на пляже курортного города Паттайя. Мужчина не заплывал далеко и находился в месте, разрешенном для купания, - всего в 25 метрах от берега. Другой отдыхающий рассекал на водном скутере и не заметил Федора, в результате чего режиссер получил сильнейшую травму головы. Пострадавшего с трудом вытащили из воды и отвезли в местную больницу.
Как стало известно СМИ, в ближайшее время Кудряшов вернется на родину. Сегодня врачи из Центра медицинской эвакуации вылетели в Таиланд для того, чтобы помочь с транспортировкой режиссера. Мужчина до сих пор находится в коме.
В первую неделю Федор пережил две операции. Сразу по прибытии в клинику, ему срочно вскрыли череп и удалили гематому. Хирургическое вмешательство длилось порядка четырех часов. Еще до поездки в другую страну мужчина оформлял медицинскую страховку, однако ее хватило только на то, чтобы покрыть расходы на одну операцию и пребывание в больнице на три дня. Медики назначили еще одно хирургическое вмешательство для снятия отека мозга. Для того, чтобы заплатить врачам, медперсоналу, переводчику и за нахождение в стационаре, друзья и близкие объявили сбор денег. Они сообщили, что один день пребывания в таиландской клинике стоит три тысячи долларов.
Судя по всему, много неравнодушных откликнулись на призыв о помощи. До сих пор мужчина находится на лечении в другой стране. На протяжении этого времени друзья, коллеги и родственники Федора призывали всех и дальше помогать со сбором средств.
Родственники и друзья благодарят каждого за помощь. Они не сомневаются, что в скором времени Кудряшов восстановит здоровье. «Дорогие мои друзья! Спасибо большое вам всем за вашу помощь и поддержку! Благодаря вашей поддержке я верю, что все закончится хорошо, и мы сможем вытащить Федора», - писала супруга режиссера Этель.
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