Мадонна шокировала поклонников со всего мира интимной фотографией

Мадонна опубликовала у себя в аккаунте новую фотографию, которая быстро набрала популярность и шокировала многих подписчиков. Как оказалось, артистка сделала себе новую татуировку с символом известного спортивного бренда. Примечательно, что данный рисунок был набит на интимном месте певицы, однако она не постеснялась выставить снимок в Сеть. Некоторые поклонники стали осуждать Мадонну за подобные откровенные фотографии и посчитали, что подобные действия находятся на грани разумного.Шокирующая интимная фотография Мадонны стала причиной громких споров в комментариях на странице исполнительницы. Некоторые фолловеры посчитали, что это может быть не татуировка, а просто фотошоп, а другие задумались, действительно ли представленная интимная часть тела принадлежит артистке. Остальные подписчики заявили, что опубликованный снимок является «убогим и неинтересным», поэтому его следует убрать с ленты и профиля.

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