Алеся Кафельникова закрутила роман с кумиром школьниц из "Групп смерти"

Алеся Кафельникова достаточно противоречивая личность, и популярна она благодаря своим высказываниям по поводу России. Но о личной жизни фотомодель привыкла умалчивать. О том, что между рэпером Голубиным и Кафельниковой роман, рассказал один из близкого окружения пары. Их видели в торговом центре «Модный сезон». Кафельникова со спутником шли за руку, а молодой человек был в капюшоне, скрывая лицо.Голубин считается самым востребованным исполнителем клауд-рэпа. Его творчество очень часто и много критиковали, ведь депрессивные песни PHARAOH всё чаще можно было встретить в группах смерти социальной сети Вконтакте.

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