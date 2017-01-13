Владимир Путин сделал подарок сыну солистки группы «Стрелки»

Имя Тимофея Цоя узнала вся страна после эфира шоу «Лучше всех» на «Первом канале»: в свои пять лет этот мальчик может назвать столицы всех стран мира. После триумфального выступления Тиму заметили представители Русского географического общества и пригласили на встречу в Кремль.
Там Владимир Владимирович спросил у одаренного москвича: «Это ты страны угадываешь? Тогда скажи, Уагадугу – столица какого государства?» – «Буркина-Фасо», – ответил Цой. «А как оно раньше называлось?» – не останавливался глава государства. Мальчик задумался: «Верхняя чего-то…» «Вольта! – вскричал Владимир Путин. – Йес! Молодец!» Тимофей ничуть не испугался встречи.
Президент решил удивить талантливого мальчика необычным подарком. В конце декабря Владимир Владимирович передал Тиме книгу «Россия. Самая красивая страна» с автографом. Члены Русского географического общества пригласили ребенка к себе в штаб-квартиру, где и презентовали издание. Открыв его, Цой увидел на первой странице рукописное послание: «Тимофею с восхищением, удивлением, любовью и пожеланием счастья! В. Путин».
«Спасибо президенту за подарок – это память на всю жизнь! – продолжает Настасия. – Книгу мы с Тимофеем поместили в так называемый «важный шкаф» у нас дома, где хранятся документы. Сын спрятал туда свою драгоценность, временами достает ее, открывает на странице с автографом и по несколько минут смотрит на него – любуется».
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