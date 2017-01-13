Виктория Романец и Антон Гусев, новости: пара демонстрирует неимоверное счастье

31-летняя Евгения Феофилактова и 27-летний Антон Гусев расстались несколько месяцев назад. Это событие широко освещалось в прессе, потому что поклонники пары, коих достаточное количество, не понимали, почему влюбленная пара распалась.После развода Евгения признавалась, что ей неимоверно тяжело и она не может адаптироваться к новым реалиям. А вот Антон очень быстро перестроился и начал новый виток в своей личной жизни. В частности, он переключился на 26-летнюю Викторию Романец. В своем свежем комментарии парень признался, что ни о чем не жалеет, кроме того, что не познакомился с Викой раньше.Отношения Антона Гусева и Виктории Романец продолжают стремительно развиваться. Ранее девушка в своем блоге намекнула, что в их паре скоро случится пополнение. Однако никаких комментариев или разъяснений взволнованным подписчикам бывшие звезды «Дома-2» не дают.Несколько дней назад в блоге Антона появилось фотография, на которой он запечатлен рядом со своей новой пассией. «Меня часто спрашивают, жалеешь ли ты о каких-то переменах в жизни... Я жалею лишь об одном, что не встретил тебя раньше», - подписал Антон романтичный кадр. Возможно, Гусев также решил подогреть слухи о том, что скоро во второй раз станет папой.В том случае, если беременность Феофилактовой подтвердится, то будущий малыш станет вторым для Гусева. У Антона уже есть ребенок - сын Даниэль от Евгении Феофилактовой.

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