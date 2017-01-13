Певица Жанна Роштакова умерла: экс-солистка группы "Лицей" скончалась при странных обстоятельствах

Известная в свое время певица Жанна Роштакова скончалась несколько дней назад при загадочных обстоятельствах. Свою порцию славы девушка получила по участию в коллективе "Лицей".Во Владивостоке на 34-м году жизни скончалась бывшая звезда популярной в 90-х годах поп-группы "Лицей" Жанна Роштакова. Первым печальное известие широкой публике представил близкий друг артистки - певец Прохор Шаляпин. В своем блоге он заметил, что исполнительницы не стало буквально через несколько часов после того, как он поговорил с ней по телефону."Мы дружили с 1999 года, с той самой «Утренней звезды», в которой Жанна тоже участвовала... Мы всегда были "на одной волне". Жанна была невероятной души человеком, талантливой певицей, яркой, красивой девушкой… Несколько часов назад мне сообщили, что Жанны не стало. Через несколько часов после нашего разговора. В 33 года... Трагедия настигла дома, неожиданно. Она ничем не болела, и ничего не предвещало беды… Люди, цените жизнь и близких. Жанна, ты навсегда в моем сердце», - написал певец в своем "Инстаграме".Подписчики Прохора Шаляпина в социальной сети оставили множество комментариев, слов поддержки и соболезнований. Многие из них недоумевают, почему исполнительница так рано ушла из жизни."Это просто ужасно", "Жизнь непредсказуема", "Все временно и так хрупко… Какая трагедия, когда уходят добрые, светлые, настоящие люди", "Сочувствую, очень грустно", - написали пользователи сети.Вместе с этим до сих пор не разглашаются подробности о причинах, которые вызвали летальный исход у Роштаковой.

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