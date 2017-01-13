Новости шоу-бизнеса сегодня, 13 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 13.01.2017

Новости российского шоу-бизнеса, актуальность которых подтверждена на сегодня, 13 января 2017 года, сообщают о следующих событиях из жизни звезд: Алсу доказала критикующим ее внешность поклонникам натуральность своих губ. Ксения Собчак впервые показала фотографию сына. Ольга Бузова записала вторую песню и высказала надежду на то, что она станет хитом.Известная певица Алсу продемонстрировала поклонникам одну из своих детских фотографий, что автоматически подтвердило тезис о натуральности ее губ. Поклонники высоко оценили снимок 12-летней будущей звезды. После появления на свет третьего ребенка, исполнительница старается сосредоточиться на семейной жизни, отодвинув на второй план карьеру. В своем блоге, впрочем, она старается активничать. Накануне, например, Алсу показала фотографию себя, будучи в 12-летнем возрасте. "Примерно 95-ый", - коротко подписала фото артистка. На фотографии будущая артистка заснята крупным планом с весьма серьезным выражением лица.Некоторые фанаты припомнили Алсу слухи, которые регулярно освещались в СМИ, об искусственной красоте артистки. Дескать, пухлыми губами наградил певицу вовсе не Бог, а пластический хирург. Опубликовав фотографию, Алсу доказала натуральность своей красоты. "Губы!!!!а то накачааала накачала", - прокомментировал сплетни пользователи интернета. Также нужно уточнить, что недавно родившая в августе 2016 года сына Алсу вышла из декрета. Популярная певица представила публике новый клип на песню "Я пойду чуть-чуть поплачу". Посмотрев видео, поклонники и журналисты дружно восхитились похорошевшей и похудевшей Алсу.Интернет продолжает бурлить после того, как накануне именитая телеведущая Ксения Собчак выставила на всеобщее обозрение фотографию своего сына. Конечно же, телезвезда не стала демонстрировать лицо отпрыска, а ограничилась его маленькой ручкой. Несмотря на это, взбудораженная общественность пришла в восторг от увиденного. "С удовольствием поддерживаю совместный проект @louisvuitton и unicef #makeapromise помогающий всем детям, попавшим в беду!" – подписала трогательный снимок Ксения. Многочисленные подписчики не остались равнодушными к публикации. Большинство решило, что Собчак держит в ладони руку своего сына Платона.Умилению блоггеров не было предела. "Ути бозе 😊😊😊", "Да Лапушка!", "Господи, какая ручка сладкая, счастья и здоровья!", "😇😇☺малыш волшебный", "Это такое счастье 🍬🍭🍼", "Сладкие пальчики!!!", "Ну вот и все) пошли "ручки-пяточки" 😜😜 #ОнаНеРобот 💋", "Уверена, что у таких родителей вырастит добрый и воспитанный мужчина. По другому никак)))", "Самые нежные прикосновения на свете!" - написали фанаты Ксении в многочисленных комментариях к посту. Судя по всему, из норм суеверия какое-то время Собчак будет скрывать лицо своего мальчика, которого они вместе с супругом Максимом Виторганом назвали Платоном.Популярная телеведущая Ольга Бузова, в личной жизни которой никак не может начаться белая полоса, успешно себя реализует в качестве еще и певицы. Девушка записала несколько месяцев назад свою первую композицию под названием "Под звуки поцелуев", которая сразу же стала хитом и заставила поклонников Ольги восторженным образом отзываться о ее вокальных качествах. Останавливаться на достигнутом Бузова не намерена. Недавно она призналась, что сделает серьезный акцент на карьере певицы. В качестве подтверждения она показала подписчикам своего блога фотографию, на которой она запечатлена в звукозаписывающей студии. Как не сложно догадаться, Ольга записывала вторую песню.Судя по тому комментарию, который оставила под снимком телеведущая, она возлагает самые серьезные надежды на вторую песню. Так, девушка написала следующее: "Держись, российский шоу-бизнес!". Однако название второй композиции Ольга предпочитает держать в секрете, равно как и отдельные слова из этого произведения.

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