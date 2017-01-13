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Новости шоу-бизнеса сегодня, 13 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 13.01.2017

Новости шоу-бизнеса сегодня, 13 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 13.01.2017
Новости российского шоу-бизнеса, актуальность которых подтверждена на сегодня, 13 января 2017 года, сообщают о следующих событиях из жизни звезд: Алсу доказала критикующим ее внешность поклонникам натуральность своих губ. Ксения Собчак впервые показала фотографию сына. Ольга Бузова записала вторую песню и высказала надежду на то, что она станет хитом.

Новости шоу-бизнеса сегодня, 13 января: Алсу доказала натуральность губ

Новости шоу-бизнеса сегодня, 13 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 13.01.2017
Известная певица Алсу продемонстрировала поклонникам одну из своих детских фотографий, что автоматически подтвердило тезис о натуральности ее губ. Поклонники высоко оценили снимок 12-летней будущей звезды. После появления на свет третьего ребенка, исполнительница старается сосредоточиться на семейной жизни, отодвинув на второй план карьеру. В своем блоге, впрочем, она старается активничать. Накануне, например, Алсу показала фотографию себя, будучи в 12-летнем возрасте. "Примерно 95-ый", - коротко подписала фото артистка. На фотографии будущая артистка заснята крупным планом с весьма серьезным выражением лица.

Некоторые фанаты припомнили Алсу слухи, которые регулярно освещались в СМИ, об искусственной красоте артистки. Дескать, пухлыми губами наградил певицу вовсе не Бог, а пластический хирург. Опубликовав фотографию, Алсу доказала натуральность своей красоты. "Губы!!!!а то накачааала накачала", - прокомментировал сплетни пользователи интернета. Также нужно уточнить, что недавно родившая в августе 2016 года сына Алсу вышла из декрета. Популярная певица представила публике новый клип на песню "Я пойду чуть-чуть поплачу". Посмотрев видео, поклонники и журналисты дружно восхитились похорошевшей и похудевшей Алсу.

Новости шоу-бизнеса сегодня, 13.01.2017: Собчак показала фото сына

Новости шоу-бизнеса сегодня, 13 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 13.01.2017
Интернет продолжает бурлить после того, как накануне именитая телеведущая Ксения Собчак выставила на всеобщее обозрение фотографию своего сына. Конечно же, телезвезда не стала демонстрировать лицо отпрыска, а ограничилась его маленькой ручкой. Несмотря на это, взбудораженная общественность пришла в восторг от увиденного. "С удовольствием поддерживаю совместный проект @louisvuitton и unicef #makeapromise помогающий всем детям, попавшим в беду!" – подписала трогательный снимок Ксения. Многочисленные подписчики не остались равнодушными к публикации. Большинство решило, что Собчак держит в ладони руку своего сына Платона.

Умилению блоггеров не было предела. "Ути бозе 😊😊😊", "Да Лапушка!", "Господи, какая ручка сладкая, счастья и здоровья!", "😇😇☺малыш волшебный", "Это такое счастье 🍬🍭🍼", "Сладкие пальчики!!!", "Ну вот и все) пошли "ручки-пяточки" 😜😜 #ОнаНеРобот 💋", "Уверена, что у таких родителей вырастит добрый и воспитанный мужчина. По другому никак)))", "Самые нежные прикосновения на свете!" - написали фанаты Ксении в многочисленных комментариях к посту. Судя по всему, из норм суеверия какое-то время Собчак будет скрывать лицо своего мальчика, которого они вместе с супругом Максимом Виторганом назвали Платоном.

Последние новости шоу-бизнеса: Бузова записала вторую песню

Новости шоу-бизнеса сегодня, 13 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 13.01.2017
Популярная телеведущая Ольга Бузова, в личной жизни которой никак не может начаться белая полоса, успешно себя реализует в качестве еще и певицы. Девушка записала несколько месяцев назад свою первую композицию под названием "Под звуки поцелуев", которая сразу же стала хитом и заставила поклонников Ольги восторженным образом отзываться о ее вокальных качествах. Останавливаться на достигнутом Бузова не намерена. Недавно она призналась, что сделает серьезный акцент на карьере певицы. В качестве подтверждения она показала подписчикам своего блога фотографию, на которой она запечатлена в звукозаписывающей студии. Как не сложно догадаться, Ольга записывала вторую песню.

Судя по тому комментарию, который оставила под снимком телеведущая, она возлагает самые серьезные надежды на вторую песню. Так, девушка написала следующее: "Держись, российский шоу-бизнес!". Однако название второй композиции Ольга предпочитает держать в секрете, равно как и отдельные слова из этого произведения.


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