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«Русфонд» о суде с родными Жанны Фриске: «Это вынужденная мера»

В организации намерены найти пропавшие миллионы, собранные на лечение певицы. Представители благотворительного общества надеются на то, что разбирательства по резонансному делу будут беспристрастными.

«Русфонд» о суде с родными Жанны Фриске: «Это вынужденная мера»
Жанна Фриске
// Фото: Салынская Анна/PhotoXPress.ru

Стало известно о том, что «Русфонд» обратился в суд для того, чтоб выяснить судьбу пропавших миллионов, собранных на лечение Жанны Фриске. В благотворительной организации подчеркивают, что эта мера была вынужденной.

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Заявление фонда принял Перовский суд Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте благотворительного общества. По данным «Русфонда», родственники Фриске отказались предоставить документы, которые подтверждают, что пожертвования направлялись на оплату медицинских услуг.

Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении организации, на лечение знаменитости была потрачена небольшая часть общей суммы в 25 миллионов рублей. Фонд не смог определить точный размер средств, израсходованных на помощь звезде. 

«Мы глубоко скорбим о смерти Жанны. Обращение в суд в сложившейся ситуации – мера исключительно вынужденная, но необходимая для того, чтобы выяснить судьбу пожертвований, оставшихся неизрасходованными, по возможности вернуть их и направить на лечение тяжелобольных детей. Мы понимаем, что судебный процесс затронет очень деликатные вопросы, обычно не допускающие публичного вмешательства», – написано на официальном сайте благотворительного общества.

«Русфонд» о суде с родными Жанны Фриске: «Это вынужденная мера»
Судьба 25 миллионов, собранных на лечение певицы, остается невыясненной
// Фото: PhotoXPress.ru

В «Русфонде» отмечают, что обращение в суд было продиктовано принципами работы организации, которым она следует на протяжении двух десятков лет. «За период своей деятельности «Русфонд» собрал свыше 9,1 миллиардов рублей. Все эти деньги расходуются исключительно в целях оказания высокотехнологичной медицинской помощи», – заявляют представители благотворительного общества.

На сайте «Русфонда» также сообщается о том, что организация надеется на беспристрастный суд, поэтому отказывается от каких-либо комментариев по существу спора. Кроме того, фонд не намерен принимать участие в мероприятиях, посвященных обсуждению этой темы.

Напомним, что ранее благотворительное общество обращалось в Следственный комитет с просьбой провести проверку обстоятельств расходования денежных средств, перечисленных на лечение Жанны Фриске. Тогда по результатам разбирательств правоохранительные органы отказали организации в возбуждении уголовного дела. Позднее фонд обжаловал это решение. 


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