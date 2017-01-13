Леонид Якубович, новости сегодня, 13 января, о состоянии здоровья: как себя чувствует телеведущий

Именитый российский телеведущий Леонид Якубович несколько недель назад не по собственной воле оказался в центре внимания общественности. Случилось это из-за распространения недостоверных слухов об ухудшении самочувствия артиста. Более того, отмечалось, что Якубович находится при смерти.Чуть позже вскрылись истинные подробности о состоянии здоровья ведущего программы "Поле чудес". Оказалось, что ни о каком ухудшении состояния говорить не приходится. Более того, в свой 71 год телеведущий ведет здоровый и крайне активный образ жизни. Он много времени уделяет большому теннису и вообще не привык давать себе послабления в физическом плане.Откуда же начали появляться сплетни о смерти и ужасных заболеваниях? Никто не может дать ответ на данный вопрос. Относительно аварии, Леонид действительно попал в ДТП, но это произошло много лет назад. В Германии он не был, вместо этого, побывал в Сибири с гастролями.Свою традицию о полном молчании шоумен все-таки нарушил. Недавно комментируя эти пересуды, Якубович с присущим ему юмором заявил о том, что когда его не станет на самом деле, никто не обратит на это внимание. Телеведущий также считает, что некоторые СМИ делают все, чтобы привлечь к себе внимание, поэтому и распространяют эту нелепость.Следует отметить, что год назад Леонид Якубович сумел похудеть на 32 килограмма. Чтобы справиться с лишними килограммами, телеведущий каждое утро два часа занимался в спортзале, а также полтора часа уделял большому теннису.Леонид Якубович - прославленный советский и российский телеведущий, продюсер, актер и сценарист. В 2002 году ему было присвоено звание народного артиста РФ. На протяжении длительного времени он ведет развлекательную передачу "Поле чудес".

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