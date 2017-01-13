В Москве готовятся проститься с Доктором Лизой

Эксперты опознали ее среди жертв крушения Ту-154. Рабочая группа, которая занималась ДНК-экспертизой, установила личности около 70 человек, находившихся на борту самолета, летевшего в Сирию.

По информации ряда источников, специалисты уже опознали по ДНК-экспертизе более 70 человек, погибших в катастрофе самолета Ту-154 25 декабря. Группа, ответственная за установление личностей всех жертв трагедии, продолжает свою работу. Стала известна причина крушения Ту-154

«На сегодняшний день завершена процедура идентификации более 70 погибших, родственники которых ознакомлены с результатами экспертизы», - подтвердил источник в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Среди людей, которые летели из Сочи на базу в Сирию, была основатель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. По некоторым данным, эксперты опознали тело погибшей женщины.

Многие люди, которые благодарны Глинке за ее работу и инициативы, до сих пор не могут поверить, что ее больше нет в живых. Буквально через некоторое время в Сети появился документальный фильм Лены Погребижской, посвященной деятельности Лизы. В киноленте автор попробовала показать, какой на самом деле была благотворительный деятель. «У Доктора Лизы тоже случались моменты слабости»: близкие о Елизавете Глинке

«Такие люди, как Доктор Лиза, невозможны в сегодняшнем дне. Без таких людей, как она, сегодняшний день невозможен. Такие люди не должны погибать, и они погибают, сделав за свою жизнь столько добра, сколько только может вместить человеческая жизнь – словно у нее сто сердец в запасе, чтобы любить, и сто жизней в запасе, чтобы на всех хватило», - так пишут о Глинке в социальных сетях.

По информации источника из окружения Доктора Лизы, ее похоронят 16 января на Новодевичьем кладбище. С остальными жертвами трагедии также простятся со всеми почестями. По сообщениям, ориентировочно похороны пройдут 14, 16 и 17 января.

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