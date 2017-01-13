Новости "Дом-2" на 6 дней раньше эфира сегодня, 13 января: скандальные новости и сплетни от участников

Самые последние новости с телепроекта "Дом-2", которые актуальны на сегодняшний день, 13 января, информируют поклонников о следующей череде событий: Александра Харитонова призналась, что вынуждена в очередной раз покинуть поляну. Либерж Кпадону рассказала об операции по восстановлению невинности. У Элен Каминской наладилась личная жизнь.Несмотря на все старания Ольги Рапунцель забыть о своей бывшей «работе», ей это никак не дают сделать телезрители, периодически напоминая о ее постыдном прошлом, а также открыто высмеивая Дмитрия Дмитренко, вернее, его выбор с кем встречаться. Не обходят этот вопрос стороной и некоторые участники. Так, например, Иван Барзиков решил напомнить Оле о ее «заслугах» и предложил 300 долларов за то, чтобы Рапунцель повторила подобное для него. И хотя сначала Ольга пыталась «держать себя в руках», заявление Иван Барзикова о деньгах окончательно взбесило девушку. В конечном счете, Оля взбесилась, отправила обидчика как можно дальше, потребовав, чтобы он как можно скорее покинул телестройку.Элен Каминская рассказала подписчикам о налаживании личной жизни. "Сижу в центре Москвы, пью Пуэр чтобы взбодриться и думаю,чем сегодня себя занять. Многие не знают, что же со мной творится после проекта, где я и с кем и тд. У меня все круто. Я переживала какое-то время после проекта, но в моей жизни появился человек, который вдохнул в меня жизнь. Кстати, увидел он меня именно по телевизору на «Дом 2». Так сильно я ему понравилась , что он решил полностью взять за меня ответственность, во всем. Что меня очень радует. Вот уже месяц он меня оберегает, говорит мне ласковые слова, заботится обо мне, во всем помогает, в советах, в материальных делах и называет меня маленькой мышкой. В такие моменты понимаешь, что за облаками, все равно когда-нибудь покажется солнце. Было все плохо, а стало все в 100 раз лучше. Жаль только, что сейчас мой мужчина не рядом, тк улетел в командировку. Я очень скучаю по нему, но мы часто созваниваемся и меня это подбадривает.Так что друзья, если у вас все плохо - не печальтесь! Это небольшое испытание для вас, посмотреть как вы справитесь, чтобы получить что-то более лучшее! Всех люблю и целую! Счастья вам!" - написала девушка.Как бы не хотела Александра Гозиас завязать со своим прежним образом жизни и прекратить хамить и хабалить, у нее это практически не получается. Тем более, что многие поклонники реалити-шоу не забывают позлословить за спиной у участницы. И хотя долгое время Саша пыталась не реагировать на выпады в свой адрес, в конечном счете, ее терпение кончилось. В своем микроблоге участница уже адресовала жесткое обращение к своим недоброжелателям. Зная вспыльчивый характер Гозиас, нетрудно догадаться, что не обошлось без оскорблений. Более того, Саша от души «послала» куда подальше всех своих антифанатов.Бывшая звезда «Дома-2» Либерж Кпадону ляжет под нож хирурга на следующей неделе. Кпадону решила отправиться на операцию, чтобы доказать всем, что она не легкодоступная девушка. Она надеется найти достойного мужчину, с которым начнет жизнь буквально с чистого листа. По словам телезвезды, она решилась на гименопластику по совету психолога Павла Ракова. Оказывается, Либерж давно посещает врача, с которым разбирает различные жизненные проблемы. Бывшая участница «Дома-2» считает, что развод с Евгением Рудневым стал позором для всей ее семьи. Теперь Кпадону пришла к мысли о том, чтобы вернуть себе девственность. Либерж планирует сделать операцию уже на следующей неделе. Интимная пластика стоит от 11 тысяч рублей и длится примерно два часа.Александра Харитонова вновь должна покинуть поляну. "Я только что вышла от врача, который мне сказал, что у меня острое воспаление узелковых связок. А это значит, что операция, проведённая ранее, дала осложнение. И все сначала: уколы, ингаляция и полный голосовой покой. Позволят ли мне остаться на поляне в полном молчании? Как я оставлю Серёжу? Ведь проект строится именно на общении... А говорить нельзя, иначе я вообще потеряю голос... Только стало все налаживаться в отношениях с любимым и вновь расставаться... Я разбита..." - призналась Саша.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/169550-news.html