Анна Шульгина переехала в убежище холостяка. ФОТО

Анна Шульгина два года живет отдельно от мамы – певицы Валерии – и Иосифа Пригожина. Сначала она снимала квартиру с подругой, а после переехала в просторную двушку на западе столицы.
«Это направление я выбрала не случайно, – признается девушка «СтарХиту». – Тут все рядом – Кутузовский проспект, Третье транспортное кольцо, МКАД… Можно быстро доехать до центра – если нет пробок, дорога до Кремля занимает не больше 20 минут. К тому же неподалеку отсюда находится квартира родителей – это удобно, потому что они часто заезжают в гости. А еще в соседнем подъезде живет бабушка Галя – она в прошлом году переехала в Москву из нашего родного Аткарска. Я часто захожу к ней – занести продукты или забрать одежду для химчистки».
Квартира певицы находится на 5-м этаже 30-этажного дома. На площади в 60 кв. м расположились гостиная, совмещенная с кухней, а также спальня с огромной кроватью и встроенными шкафами, в них умещаются концертные костюмы и повседневная одежда. Интерьер оформлен в черно-белых тонах, на полу – паркет из натурального дерева. Шульгина лично принимала участие в разработке дизайн-проекта жилища.
Анна признается, что одно из ее любимых мест в доме – кухня, ведь, несмотря на плотный рабочий график, она обожает радовать близких чем-то вкусным. «Я заядлый кулинар, - отмечает Шульгина. – Сейчас готовлю в основном для братьев – курочку запеку или кускус сделаю и жду их в гости. А вот для себя у плиты не стою – мне достаточно выпить кефира или на крайний случай отварить пельмени – и все, я сыта».
Певица рассказывает, что не любит пускать посторонних в квартиру. «Дом для меня как зарядка для телефона, – говорит девушка. – Это мое место силы, тут я подпитываюсь энергией, поэтому стараюсь, чтобы чужие люди сюда не попадали».
За визаж и укладку Анны благодарим Студию стиля @[email protected]_june
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