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Анна Шульгина переехала в убежище холостяка. ФОТО

Дочь певицы Валерии оформила квартиру в стиле хай-тек. Певица пригласила «СтарХиТ» в гости и показала, в каких условиях она живет. Анна Шульгина лично занималась разработкой дизайна интерьера, поэтому в ее жилье все так, как она мечтала.

Анна Шульгина переехала в убежище холостяка. ФОТО
Близкие Ани – Иосиф Пригожин, Валерия и брат Артемий – оценили ее выбор – праздничную ель от дизайнера эксклюзивных новогодних украшений Натальи Корецкой
// Фото: Максим Ратников. За визаж и укладку Анны благодарим Студию стиля @vanity_artekovskaya и @vanity_june

Анна Шульгина два года живет отдельно от мамы – певицы Валерии – и Иосифа Пригожина. Сначала она снимала квартиру с подругой, а после переехала в просторную двушку на западе столицы.

«Это направление я выбрала не случайно, – признается девушка «СтарХиту». – Тут все рядом – Кутузовский проспект, Третье транспортное кольцо, МКАД… Можно быстро доехать до центра – если нет пробок, дорога до Кремля занимает не больше 20 минут. К тому же неподалеку отсюда находится квартира родителей – это удобно, потому что они часто заезжают в гости. А еще в соседнем подъезде живет бабушка Галя – она в прошлом году переехала в Москву из нашего родного Аткарска. Я часто захожу к ней – занести продукты или забрать одежду для химчистки».

Анна Шульгина переехала в убежище холостяка. ФОТО
«Коллекционные собрания русской и зарубежной литературы – подарок бабушки. Я выклянчила их у нее, эти книги еще читала моя мама, будучи маленькой», – говорит Аня
// Фото: Максим Ратников

Квартира певицы находится на 5-м этаже 30-этажного дома. На площади в 60 кв. м расположились гостиная, совмещенная с кухней, а также спальня с огромной кроватью и встроенными шкафами, в них умещаются концертные костюмы и повседневная одежда. Интерьер оформлен в черно-белых тонах, на полу – паркет из натурального дерева. Шульгина лично принимала участие в разработке дизайн-проекта жилища.

«Я всегда хотела, чтобы моя квартира напоминала убежище холостяка, – делится Аня. – Смотрела западные фильмы и сериалы, в которых главный герой обитает в стильных апартаментах, оформленных в духе хай-тек, и представляла, что буду жить в таких же. Ну и по-следнее, что меня покорило в этой квартире – это окна в пол. Обожаю стоять в спальне и смотреть, как движется Рублевское шоссе».

Анна Шульгина переехала в убежище холостяка. ФОТО
«Вообще я люблю спортивный стиль, но если хочу побыть женственной, выбираю платья от любимого бренда Yulia Prokhorova Beloe Zoloto», – отмечает певица
// Фото: Максим Ратников. На Анне: брючный костюм «Мерил» и платье «Сара» от бренда Yulia Prokhorova Beloe Zoloto

Анна признается, что одно из ее любимых мест в доме – кухня, ведь, несмотря на плотный рабочий график, она обожает радовать близких чем-то вкусным. «Я заядлый кулинар, - отмечает Шульгина. – Сейчас готовлю в основном для братьев – курочку запеку или кускус сделаю и жду их в гости. А вот для себя у плиты не стою – мне достаточно выпить кефира или на крайний случай отварить пельмени – и все, я сыта».

Певица рассказывает, что не любит пускать посторонних в квартиру. «Дом для меня как зарядка для телефона, – говорит девушка. – Это мое место силы, тут я подпитываюсь энергией, поэтому стараюсь, чтобы чужие люди сюда не попадали».

За визаж и укладку Анны благодарим Студию стиля @[email protected]_june

Анна Шульгина переехала в убежище холостяка. ФОТО
Светлые тона ванной комнаты визуально увеличивают пространство
// Фото: Максим Ратников
Анна Шульгина переехала в убежище холостяка. ФОТО
Просторная кухня оформлена в стиле хай-тек
// Фото: Максим Ратников
Анна Шульгина переехала в убежище холостяка. ФОТО
«На кровати я не только сплю, но и общаюсь с друзьями по скайпу, а также пишу музыку», – рассказывает звезда
// Фото: Максим Ратников


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