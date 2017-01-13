Дом 2 - последние новости и слухи на сегодня 13 января 2017: Александра Харитонова опять ушла с реалити-шоу; Элла Суханова хорошеет

Радостная Александра Харитонова совсем недавно возвратилась на телешоу «Дом 2». Перед Новым годом девушке была проведена операция на голосовых связках, а потом она восстанавливалась в течение десяти дней, и ей запрещали разговаривать. Все было бы замечательно, тем более, на телестройке Александру ждал Сергей Кучеров, ведь с ним Саша строила серьезные отношения.
Невзирая на опасения Харитоновой, что ее любимый мужчина попадется в ловушку или приударит за другой женщиной, Кучеров дождался свою любимую. За этот период Сергей поселился в отдельное жилье, смог сделать косметический ремонт в комнате к возвращению Саши и организовал девушке красивое свидание. Однако в первый же день ребята умудрились поскандалить, тем не менее, затем сумели довольно быстро помириться и друг друга простить.
Между тем, этим героям шоу «Дом 2» предстояли новые испытания, так как Саше внезапно стало плохо, а при обращении к докторам выяснилось, что после операции начались осложнения. Теперь Александре необходимо новое долгое лечение. Из-за этого героине телешоу на протяжении двух недель снова нельзя разговаривать. Но участница, которая постоянно молчит, на реалити-шоу однозначно не нужна. По убеждению Харитоновой, ей не позволят находиться в этом состоянии на Поляне, а сама она волнуется за возлюбленного, который снова останется один.
Элла Суханова хорошеет
Стоит отметить, что бывшая героиня «Дома 2» Элла Суханова очень часто подвергалась критике недоброжелателей из-за своей внешности, но новая фотография девушки вызвала противоположную реакцию. Зрители заметили, что Элла стала выглядеть гораздо привлекательнее, хотя в свое время красавицей ее можно было назвать с большой натяжкой.
Дом 2 - последние новости и слухи на сегодня 13 января 2017: как признали зрители, уход с реалити-шоу явно пошел Сухановой на пользу. С того времени девушка наконец может заниматься не обсуждением других участников и распространением сплетен, а собой.
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