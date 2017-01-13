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Новости шоу-бизнеса России сегодня, 13.01.2017: тайны звезд, последние новости знаменитостей на сегодняшний день, 13 января

Новости шоу-бизнеса России сегодня, 13.01.2017: тайны звезд, последние новости знаменитостей на сегодняшний день, 13 января
Российский сегмент шоу-бизнеса вновь и вновь заставляет приковывать к себе взоры поклонников знаменитостей по той причине, что в нем происходит множество событий. На сегодня, 13 января, можно остановиться на следующих: Ксения Стриж откровенно о потере ребенка. Слова митрополита возмутили Анастасию Волочкову. Анита Цой боится за личную жизнь сына.

Новости шоу-бизнеса России сегодня, 13.01.2017: тайны звезд, последние новости знаменитостей на сегодняшний день, 13 января
Прославленная радиоведущая Ксения Стриж, которая 4 января отметила 50-й день рождения, в свое время потеряла ребенка от актера Алексея Зеленова, с которым у нее имелся роман. Подробности раскрыла их общая знакомая - кинодраматург Маргарита Шарапова. Открылись подробности тайного романа известной радиоведущей Ксении Стриж, чей легендарный голос страна услышала на "Европе плюс" впервые в 1990 году. Звезде радиоэфира в честь ее круглой даты посвятил очередной выпуск программы "Пусть говорят" Андрей Малахов, который, по уже сложившейся традиции, начал копать и раздобыл весьма неожиданные подробности из личной жизни знаменитости.

Выяснилось, что в начале 90-х Ксению связывали близкие отношения с актером Алексеем Зеленовым. У Ксении должен был родиться ребенок от актера, но этого не произошло. "Она шла по переходу, где проспект Калинина, и у нее открылось кровотечение. Так она потеряла ребенка", - рассказала Шарапова. Сама Стриж от такого заявления была в шоке, но факт подтвердила, отметив, что, видимо, о потере ребенка общей знакомой рассказал Зеленов. "Это правда. Видимо, он ей это рассказывал", - поведала откровенно радиоведущая.

Новости шоу-бизнеса России сегодня, 13.01.2017: тайны звезд, последние новости знаменитостей на сегодняшний день, 13 января
Популярная балерина Анастасия Волочкова целиком и полностью встала на защиту балета "Щелкунчик". На этот шаг она пошла после того, как спектакль назвал оккультным. По мнению балерины, "попам не нужно лезть в искусство и светскую жизнь". Весьма жесткий комментариев, посчитали поклонники. Эта история получила развитие после того, как новосибирский митрополит Тихон назвал легендарный балет "Щелкунчик" оккультной постановкой о принце-оборотне, ничего не имеющей общего с Рождеством. Об этом узнала скандально известная балерина Анастасия Волочкова. Возмущению артистки не было предела.

"Как можно считать оккультным классический балет, который написан великим композитором Чайковским, который поставлен, если мы говорим о классической редакции, в лучшем виде?! Он, на мой взгляд, вообще является святым", - заявила Волочкова. Этот балет занимает особое место в жизни артистки, ведь именно после просмотра "Щелкунчика" маленькая Настя решила стать балериной. Волочкова посоветовала всем смотреть этот балет. "Пусть дети, взрослые и молодежь приходят на балет "Щелкунчик". Пусть они лучше балет смотрят, чем тот отстой, простите, который нам пропагандируют с экранов телевизора, интернета. Это мое убеждение. А попам я бы посоветовала сидеть в церкви и молиться за всех нас, и не лезть в светскую жизнь и искусство", - подчеркнула звезда балета.

Новости шоу-бизнеса России сегодня, 13.01.2017: тайны звезд, последние новости знаменитостей на сегодняшний день, 13 января
В предыдущем году в жизни сына известной певицы Аниты Цой Сергея случилось крайне важное событие: он окончил Имперский колледж в Лондоне, что считается высоким результатом. После того, как единственный наследник исполнительницы получил заветный диплом, он с головой погрузился в работу. Это обстоятельство и вынудило звездную маму начать серьезным образом волноваться. Ведь только лишь одной карьерой, пусть и успешной, счастлив в жизни не будешь. "Я очень переживаю за его личную жизнь. Он очень много работает, буквально днем и ночью. Он заточен на работу, на то, чтобы максимально подняться, и однажды даже сказал мне: «Мам, я с личной жизнью пока повременю", - поведала Цой, после чего среди ее поклонников развернулась бурная дискуссия.

Вместе с этим Анита добавила, что на сегодняшний день Сергею уже 24 года, а как таковых романтических историй за его плечами не наблюдается. Певица искренне надеется, что ее отпрыск будет не только сутками работать, но еще и попытается обрести счастье в личной жизни, пусть пока на горизонте и нет ни одной невестки.


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