Бузова и Тарасов, последние новости: телеведущая раскрыла причины развода

Развод телеведущей Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова продолжает оставаться в центре внимания неравнодушной общественности по той причине, что эта пара считалась едва ли не самой крепкой в российском шоу-бизнесе.Примечательно, что после разрыва с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова вплотную занялась работой: красотка успела не только выпустить композицию и объездить с ней почти все провинциальные города, но и попробовать себя в качестве ведущей бойцовского турнира «Битва на Суре».Вести мероприятие Ольге помогал шоумен и профессиональный боец Алекс Кардо. Он объяснил Бузовой, что тот, кто объявляет в ринге бойцов, называется ринг-анонсером. Телеведущая не расслышала и переспросила: «Рогоносцем? Не приведи Бог стать рогоносцем, мне одного раза хватило».Похоже, таким образом Ольга намекнула на то, что послужило причиной ее развода с Дмитрием Тарасовым. Кстати, слухи о том, что футболист изменяет жене, появились еще до того, как пара официально расторгла брак. По неподтвержденной информации, у спортсмена роман с 22-летней моделью Анастасией Костенко. Поговаривают, что девушка ждет от Тарасова ребенка.По поводу Дмитрия Тарасова также можно констатировать, что он справился с негативными эмоциями, обусловленными расставанием с Ольгой. Иначе трудно объяснить изменения в его личной жизни, а именно - роман с моделью. Пусть официально спортсмен пока не комментирует эти перемены, но поклонники утверждают, что Тарасов с легкостью переключился на новую пассию.

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