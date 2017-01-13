Анна Шульгина рассказала, как располнела в 12 лет

Как сообщила Валерия, её дочь смогла потерять более 20 килограммов. По словам Анны Шульгиной, ей помогли упорство, правильное питание и занятия спортом. Она ставит себя в пример другим девушкам, так как смогла преодолеть комплексы, связанные с полнотой и превратиться в красавицу.Поклонники Шульгиной в Instagram были удивлены переменами молодой девушки, многие писали, что просто не верят, что Шульгина действительно была не так давно такой полной, и смогла изменить свою фигуру, став одной из ярких представительниц "Золотой молодёжи" России.

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