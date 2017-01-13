Анна Шульгина рассказала, как располнела в 12 лет

Дочь популярной российской певицы Валерии рассказала о том, что не всегда была стройной, как сейчас. По словам звезды, в 12 лет он начала очень сильно полнеть. Она опубликовала в Instagram фото, где предстала в подростковом возрасте.
Как сообщила Валерия, её дочь смогла потерять более 20 килограммов. По словам Анны Шульгиной, ей помогли упорство, правильное питание и занятия спортом. Она ставит себя в пример другим девушкам, так как смогла преодолеть комплексы, связанные с полнотой и превратиться в красавицу.
Поклонники Шульгиной в Instagram были удивлены переменами молодой девушки, многие писали, что просто не верят, что Шульгина действительно была не так давно такой полной, и смогла изменить свою фигуру, став одной из ярких представительниц "Золотой молодёжи" России.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/169508-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.