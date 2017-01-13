Аллегрову и Ротару обсуждают за примитив и безвкусицу

Музыкальный критик Сергей Соседов нелестно высказался о некоторых знаменитых персонах отечественного шоу-бизнеса, кто, по его мнению, уже очень далек от творчества. Это прозвучало недавно в Dni.Ru относительно поп-див российской эстрады – Ирины Алегровой и Софии Ротару - Соседов сказал, что они утратили свое лицо и нужно уступить дорогу новой и талантливой молодежи.
Речь идет о новогоднем эфире "Первого канала". Претензии у критика нашлись и в отношении Софии Ротару. Он считает, что у той не осталось «приличных» песен, какие она пела раньше, написанные композитором Матецким, Бабаджаняном – "Верни мне музыку", "Лаванда" - они ушли в прошлое. Песни Ирины Аллегровой тоже подверглись «сканеру» Соседова – он убежден, что Made in Russia, прозвучавшая на Первом канале в Новогоднюю ночь была абсурдной, примитивной и пошлой.
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