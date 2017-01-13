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Елена Темникова объяснила крах своего бизнеса

Певица откровенно рассказала о том, как потерпела неудачу. Какое-то время назад Елена пыталась начать работу с молодыми артистами. Однако у Темниковой не получилось продюсировать перспективных исполнителей. Артистка поведала о причинах, по которым это произошло.

Елена Темникова объяснила крах своего бизнеса
Елена Темникова
// Фото: "Инстаграм"

Экс-солистка группы SEREBRO Елена Темникова – успешная молодая певица, чьи клипы собирают миллионы просмотров на YouTube. Знаменитость признается, что работает без продюсера, и у нее есть собственная команда. Путь Темниковой к славе был тернистым, зато теперь она точно знает, какая песня взорвет хит-парады, а что забудут уже на следующий день.

В 2014 году стало известно о том, что Елена основала собственный лейбл By Temnikova, а позднее начала пробовать сотрудничать с молодыми артистами. Однако попытки звезды «раскрутить» подающих надежды новичков не увенчались успехом. Темникова осознала, что у нее не получается быть продюсером. 

«Можно сказать, мы начинали строить свой лейбл, много денег и сил вложили. А в сухом остатке — помогли нескольким ребятам. Почему у меня не получилось быть продюсером? Я знаю все о том, что должен делать артист, но у меня нет главного. Продюсер должен быть жестким и злым. А я слишком добрый, мягкий человек, я сразу дала артистам те условия, которых не было у меня. Как мать своему ребенку. И это было серьезной ошибкой, потому что ребята быстро расслабились и перестали усердно работать. Я уже приняла тот факт, что не смогу быть чьим-то продюсером. Во мне нет ни жесткости, ни желания тратить жизнь на обучение кого-либо», – призналась Елена.

В будущем артистка планирует использовать название By Temnikova для того, чтобы делать коммерческие проекты, не связанные с музыкой.

Напомним, что уход Елены Темниковой из группы SEREBRO был связан со скандалом. Более двух лет назад исполнительница покинула коллектив из-за проблем со здоровьем. В 2015 году продюсер Максим Фадеев заявил, что у него сталась масса претензий и вопросов к бывшей подопечной, а также обвинил девушку в подставе всей команды.

Позднее Темникова откровенно рассказала журналистам о трудностях, с которыми столкнулась во время работы с Фадеевым. Елена утверждала, что продюсер требовал от всех солисток беспрекословного подчинения и постоянных отчетов, угрожал и был категорически против ее настоящих романов, предпочитая им выдуманные истории для пиара.

Лена Темникова рассказала об унижениях, которые терпела в группе SEREBRO

Тем не менее, Темникова терпела все сложности, с которыми она столкнулась на одном из начальных этапов развития своей карьеры. «Да, бывало тяжело, но я сама подписала этот контракт, поэтому жила и работала строго по его условиям без каких-то пререканий», – цитирует звезду журнал Glamour.  


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