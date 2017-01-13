Елена Темникова объяснила крах своего бизнеса

Экс-солистка группы SEREBRO Елена Темникова – успешная молодая певица, чьи клипы собирают миллионы просмотров на YouTube. Знаменитость признается, что работает без продюсера, и у нее есть собственная команда. Путь Темниковой к славе был тернистым, зато теперь она точно знает, какая песня взорвет хит-парады, а что забудут уже на следующий день.
В 2014 году стало известно о том, что Елена основала собственный лейбл By Temnikova, а позднее начала пробовать сотрудничать с молодыми артистами. Однако попытки звезды «раскрутить» подающих надежды новичков не увенчались успехом. Темникова осознала, что у нее не получается быть продюсером.
В будущем артистка планирует использовать название By Temnikova для того, чтобы делать коммерческие проекты, не связанные с музыкой.
Напомним, что уход Елены Темниковой из группы SEREBRO был связан со скандалом. Более двух лет назад исполнительница покинула коллектив из-за проблем со здоровьем. В 2015 году продюсер Максим Фадеев заявил, что у него сталась масса претензий и вопросов к бывшей подопечной, а также обвинил девушку в подставе всей команды.
Позднее Темникова откровенно рассказала журналистам о трудностях, с которыми столкнулась во время работы с Фадеевым. Елена утверждала, что продюсер требовал от всех солисток беспрекословного подчинения и постоянных отчетов, угрожал и был категорически против ее настоящих романов, предпочитая им выдуманные истории для пиара.
Лена Темникова рассказала об унижениях, которые терпела в группе SEREBRO
Тем не менее, Темникова терпела все сложности, с которыми она столкнулась на одном из начальных этапов развития своей карьеры. «Да, бывало тяжело, но я сама подписала этот контракт, поэтому жила и работала строго по его условиям без каких-то пререканий», – цитирует звезду журнал Glamour.
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