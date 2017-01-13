Уилл Смит снимется в фильме про слоненка Дамбо

Студия Disney уже много раз успешно выпускала на большие экраны фильмы по мотивам известных сказок. Самыми популярными из них стали «Алиса в стране чудес», «Книга джунглей», «Малефисента», «Золушка», «101 далматинец», а в скором времени выйдет «Красавица и чудовище». Такие фильмы зрители воспринимают на «ура» благодаря интересными решениями компьютерной графики и любимым сюжетам.За «Дамбо» возьмется известный режиссер Тим Бертон. Свои намерения по поводу съемок этого фильма постановщик высказал еще в 2015 году. И вот сейчас уже полным ходом идет подготовка к записи по сценарию Эрен Крюгер.Оригинальный мультик «Дамбо» вышел в 1941 году. Сюжет крутится вокруг слоненка с большими ушами из цирка, который с их помощью научился летать. В сценарии фильма не будет никаких изменений, только добавят больше информации о семье Дамбо.Пока неизвестно, согласится ли взяться за работу Уилл Смит. Единственным препятствиям к началу съемок является загруженный график актера. По предварительным данным роль злодея в экранизации достанется Тому Хэнксу.

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