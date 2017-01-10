Оксана Самойлова во время беременности ест и не толстеет

Беременная жена известного репера Джигана даже во время беременности не перестает участвовать в пляжных фотосессиях. Знаменитость опубликовала снимки с отдыха в Майами, на которых она – в откровенных бикини.Звезда потрясающе выглядит в эротичных купальниках, хоть и признается, что перестала следить за фигурой. Самойлова утверждает, что во время беременности ест все подряд, в том числе и вредную жирную пищу.

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