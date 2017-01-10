Оксана Самойлова во время беременности ест и не толстеет

Недавно супруга Джигана Оксана Самойлова сообщила поклонникам, что готовится в третий раз стать мамой. Такая новость сильно удивила ее подписчиков, ведь «интересное положение» было совсем незаметным. Еще больше фанаты удивились, что беременная женщина, вопреки всем законам, сохраняет необычайную стройность. Самойлова ест за двоих и совсем не толстеет.
Беременная жена известного репера Джигана даже во время беременности не перестает участвовать в пляжных фотосессиях. Знаменитость опубликовала снимки с отдыха в Майами, на которых она – в откровенных бикини. Звезда потрясающе выглядит в эротичных купальниках, хоть и признается, что перестала следить за фигурой. Самойлова утверждает, что во время беременности ест все подряд, в том числе и вредную жирную пищу.
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