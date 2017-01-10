Жасмин отдаст дочь на воспитание Алле Пугачевой

Маргарита может пойти по стопам матери. По словам исполнительницы, она не исключает, что девочку ждет успех на музыкальном поприще. Жасмин призналась, что наследница растет очень творческим ребенком, поэтому ее таланты необходимо развивать.

Певицу Жасмин и Аллу Пугачеву вот уже несколько лет связывают теплые дружеские отношения. По словам исполнительницы, она очень рада, что под руководством Примадонны существует школа вокала, где маленьким детям ставят голос и учат нотной грамоте, а также занимаются развитием талантов малышей. Жасмин утверждает, что с ранних лет она прививает дочери Маргарите любовь к творчеству, поэтому не исключает, что в скором времени обратится к Пугачевой.

«Пока Алла Борисовна на Маргариту еще профессионально не смотрела. Но в ближайшее время мы пойдем на прослушивание. Там она скажет, есть ли талант у Маргариты и что нужно делать для того, чтобы его закрепить и улучшить! Я всегда хотела отдать дочь в этот центр. Но однажды мне Алла Борисовна сказала, что у детей голос лучше всего становится после пяти лет. Поэтому мы сделали паузу. Но совсем скоро Маргарите исполнится пять», - отметила звездная мама.

Жасмин, вновь ставшая мамой весной прошлого года, много нянчится с маленьким Мироном, но не обделяет временем Маргатиру и старшего сына. По словам артистки, пока четырехлетняя дочь не может определиться, что ей нравится больше всего. В этом возрасте Маргариту привлекает гимнастика и фигурное катание. К тому же, чтобы приобщить наследницу к родной культуре, Жасмин решила научить ее танцевать.

«Я стараюсь развивать дочь всесторонне. Сейчас мы взяли для дочери нового педагога по танцам Дагестана. Я в свое время им своего старшего сына Мишу научила. А теперь хочу, чтобы умела танцевать и Маргарита», - объяснила певица.

В данный момент Жасмин отдыхает вместе с младшими детьми за границей. Маленький Мирон впервые побывал на море. Певица не скрывает пламенных чувств по отношению к малышу. Звезда делится трогательными кадрами с мальчиком в своем микроблоге. Часто подписчики спрашивают ее, не ревнует ли дочь маму. Жасмин объяснила, как обстоит ситуация в их семье. Жасмин, Марина Ким и Денис Матросов показали детей в «Пусть говорят»

«Я стараюсь уделять дочери максимально много внимания, хотя у меня сейчас на руках маленький сын Мирон. Она меня даже ревнует к нему. Недавно был потрясающий случай: я увидела малыша и иду восторгаюсь: «Мамин сын, мамин сын!» А Маргаритка сзади подбегает, одергивает меня и кричит: «А теперь скажи, что я – мамина дочка!» Свою ревность она преподносит очень красиво, деликатно. Мол, ты Мирону внимание уделяй, но про меня не забывай», - объяснила звезда в интервью «Собеседник.ру».

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