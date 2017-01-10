Жасмин отдаст дочь на воспитание Алле Пугачевой

Певицу Жасмин и Аллу Пугачеву вот уже несколько лет связывают теплые дружеские отношения. По словам исполнительницы, она очень рада, что под руководством Примадонны существует школа вокала, где маленьким детям ставят голос и учат нотной грамоте, а также занимаются развитием талантов малышей. Жасмин утверждает, что с ранних лет она прививает дочери Маргарите любовь к творчеству, поэтому не исключает, что в скором времени обратится к Пугачевой.
Жасмин, вновь ставшая мамой весной прошлого года, много нянчится с маленьким Мироном, но не обделяет временем Маргатиру и старшего сына. По словам артистки, пока четырехлетняя дочь не может определиться, что ей нравится больше всего. В этом возрасте Маргариту привлекает гимнастика и фигурное катание. К тому же, чтобы приобщить наследницу к родной культуре, Жасмин решила научить ее танцевать.
«Я стараюсь развивать дочь всесторонне. Сейчас мы взяли для дочери нового педагога по танцам Дагестана. Я в свое время им своего старшего сына Мишу научила. А теперь хочу, чтобы умела танцевать и Маргарита», - объяснила певица.
В данный момент Жасмин отдыхает вместе с младшими детьми за границей. Маленький Мирон впервые побывал на море. Певица не скрывает пламенных чувств по отношению к малышу. Звезда делится трогательными кадрами с мальчиком в своем микроблоге. Часто подписчики спрашивают ее, не ревнует ли дочь маму. Жасмин объяснила, как обстоит ситуация в их семье. Жасмин, Марина Ким и Денис Матросов показали детей в «Пусть говорят»
«Я стараюсь уделять дочери максимально много внимания, хотя у меня сейчас на руках маленький сын Мирон. Она меня даже ревнует к нему. Недавно был потрясающий случай: я увидела малыша и иду восторгаюсь: «Мамин сын, мамин сын!» А Маргаритка сзади подбегает, одергивает меня и кричит: «А теперь скажи, что я – мамина дочка!» Свою ревность она преподносит очень красиво, деликатно. Мол, ты Мирону внимание уделяй, но про меня не забывай», - объяснила звезда в интервью «Собеседник.ру».
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