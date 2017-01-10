Новости "Дом-2" на 6 дней раньше эфира сегодня, 10 января: скандальные новости и сплетни от участников

Самые последние новости телепроекта "Дом-2" на сегодня, 10 января 2017 года, передают информацию о следующих событиях: Александра Артемова неприятно травмировалась во время соревнований. Евгения Феофилактова попросила поклонников о том, чтобы они не приписывали ей отношения, коих нет. Марина Мексика осталась довольна результатам пластики.Марина Мексика пообщалась с фанатами, затронув столь щекотливую тему, как ринопластика, через которую она прошла несколько дней назад. "Отвечаю на часто задаваемые вопросики, касаемо носика. Я всем довольна, с каждым днём отёк становится меньше, кто в теме, те знают, что нос в течении полу года (у каждого по разному) будет приобретать нужную форму. Сейчас я конечно похожа, как подкалывают меня друзья, на Тайсона, но это пока, и это нормально. Дышу уже хорошо, дискомфорта никакого не испытываю. Девочки, кто собрался делать ринопластику, не бойтесь, в этом нет ничего страшного, я вообще перед операцией смеялась как идиотка, скажу больше, поверите или нет, я даже не нервничала, многие спрашивают, чувствовала я во время операции боль, так вот отвечаю, конечно нет, ребят. Я спала сладким сном, проснулась уже с новым носом, отходосов особых не было. Ночь провела само собой в палате, а на следующий день приехала домой. Первые четыре дня ходила с тампонами и дышала ртом, в этом тоже ничего страшного нет. Лично я кайфовала хотя бы от того, что моя мечта сбылась. Так что не бойтесь мои куколки. Конечно спасибо моему хирургу за его золотые ручки и поддержку. 15 января иду к нему же на консультацию маммопластики, да,да вы всё правильно поняли, я собираюсь увеличить грудь, но на счёт этого чуть позже. Начался Новый год, а планы всё те же, о которых я стараюсь умалчивать ибо как говорится, мутишь мути тихо", - поведала девушка.Евгения Феофилактова обратилась к поклонникам с убедительной просьбой не приписывать ей новые отношения чуть ли ни каждый день. "Решила написать вам вот такой пост . Очень прошу не приписывать мне каждый день отношения. Если у меня красавчик-дантист, это не значит, что мы с ним встречаемся, если я снялась в клипе с талантливым певцом или сфоталась с продюсером, это тоже ровным счетом ничего не значит! Если мне кто-то написал коммент под моим фото, или, не дай Бог я - это тоже не значит, что это мой тайный поклонник. Ну и наконец, в мире существуют не только женщины, есть и мужчины. И вы не поверите, мы можем просто мило общаться, даже сходить перекусить, но это не значит, что вот это-то точно мой новый парень! А ещё, в моем отеле могут быть русскоговорящие ребята, которые могут сфоткаться с моим сыном и мы можем пересечься на завтраке или экскурсии. И это опять же не мой парень! У меня сейчас нет молодого человека! Хотя мне не составит труда замутить моментальные и красивые отношения. Но мне сейчас это не нужно! Мои планы немного другие на ближайшее время. Поэтому хочу развеять все сомнения и просто радоваться моей свободе . Уж если я захочу кого-то впустить в мою жизнь, это будет самый брутальный, надежный и любимый мной человечек. Но сейчас, я свободна, как птица в полёте и безумно этому рада", - попросила Феофилактова.Катя Кауфман поведала о своей дочурке, а также о причинах того, почему она не показывает ее широкой публике. "Дома так спокойно, что даже не хочется ничего выкладывать, да и фотографироваться не хочется, поэтому вот Вам не самое удачное фото, зато домашнее. Я хочу всех поздравить с прошедшим Новым годом и Рождеством, и пожелать Вам много-много счастья, бесконечной любви, которая никогда не закончится, крепкого здоровья и тепла, не того, о котором говорится в прогнозе погоды, но того, которое живёт в наших сердцах. А ещё я хотела поделиться с Вами тем, что сегодня ровно 2 года, как я стала мамой. Пусть меня многие осуждают, даже не пытаясь заглянуть чуть глубже и увидеть, что не все так просто, как то, что Вы видите на поверхности, но сегодня очень важный для меня день, и я рядом с самым главным человеком в моей жизни, и буду рядом с ней всегда. P.S. Я не выкладываю фото своей дочки, потому что не хочу делать их достоянием общественности. Моя личная жизнь была вынесена на всеобщее обозрение, но мой ребёнок - это сокровенное. И если повзрослев она захочет делиться своими фото с миром, то обязательно это сделает, а пока я держусь и делюсь с Вами только собой, но сегодня каждый может поздравить маленькую Софию с её Днем Рождения. Я обязательно прочитаю ей все добрые слова. И отдельное пожелание - давайте обойдёмся под этим постом без грязи и нелицеприятных высказываний, если Вы не можете сказать ничего хорошего - лучше промолчите и пройдите мимо, а если совсем невмоготу, то отпишитесь под постами ниже. Ещё раз всех с праздниками, будьте счастливы", - написала в своем блоге Катя.Участники конкурса «Свадьба на миллион», который сейчас в самом разгаре, в ходе недавнего испытания должны были показать свою физическую подготовку. Как стало известно, труднее всех во время этих состязаний пришлось Евгению Кузину и Александре Артемовой. Более того, во время выполнения заданий девушка травмировала лопатку и «заработала» большую гематому. Впрочем, подобные «жертвы» не убедили их проектное окружение, большинство участников уверено, что парочка до сих пор держится среди лидеров только из-за огромной любви телезрителей, в то время как остальные конкурсанты должны серьезно постараться, чтобы заработать преимущество.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/168366-news.html