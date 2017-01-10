Анна Хилькевич удивила подписчиков опухшим лицом

Анна Хилькевич удивила подписчиков своей страницы в сети Instagram новым снимком. Звезда сериала «Универ написала, что после вечеринки на отдыхе у нее сильно опухло лицо.
«Мне кажется, что я немного перегуляла. Об этом говорит и мое слегка опухшее лицо после вечеринки. А как вы провели рождественские выходные?», - написала Хилькевич на своей странице в сети Instagram. Публикация за считанные минуты набрала более 20 тысяч лайков и множество комментариев.
Под фотографией поклонники актрисы отметили, что на отдыхе на лице Анны проявились ее веснушки, что придало ей еще большего обаяния. Сама Хилькевич решила не отвечать на комментарии фанатов. Также актриса отметила, что легкая опухлость на ее лице могла быть вызвана обилием жидкости в организме. В настоящее время Хилькевич отдыхает на одном из курортов Таиланда, тонное местоположение которого она решила не раскрывать.
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