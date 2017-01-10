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Анджелина Джоли и Брэд Питт сохранят в тайне детали развода

Экс-супруги выступили с совместным заявлением. Актеры хотят, чтобы все сведения об их бракоразводном процессе не разглашались. Так же стороны договорились привлечь мирового судью, чтобы он помог им с оставшимися вопросами.

Анджелина Джоли и Брэд Питт сохранят в тайне детали развода
Брэд Питт и Анджелина Джоли
// Фото: Splashnews.com

Впервые после известия о разводе Брэд Питт и Анджелина Джоли нашли в себе силы выступить с общим заявлением. Актеры договорились о дальнейшем взаимодействии друг с другом по вопросам, касающимся их детей. К тому же, звезды приняли решение не раскрывать общественности никаких деталей, касающихся их бракоразводного процесса. По информации адвокатов Питта и Джоли, бывшие муж и жена хотят оградить наследников от излишнего внимания журналистов. 

«Стороны и их адвокаты подписали соглашения о соблюдении неприкосновенности личной жизни их детей и семьи, что будет выражаться в сохранении конфиденциальности всех судебных документов и привлечении мирового судьи для вынесения необходимых правовых решений и скорейшего разрешения любых остающихся вопросов», - сообщил один из иностранных телеканалов с отсылкой на заявление пары.

Ранее Брэд Питт добивался временной опеки над детьми. Однако судья тогда отклонил его запрос. К тому же, по информации источников, актер может видеться с дочерями и сыновьями лишь в присутствии соцработника и  после того, как он предоставит результаты анализов крови. Звезду кино подозревали в употреблении алкоголя и наркотиков, поэтому его заставили проходить эту процедуру. Тем не менее, Брэду удалось увидеться с наследниками в конце декабря. Звезда кино встретился с 15-летним Мэддоксом, 13-летним Паксом, 11-летней Захарой, 10-летней Шайло, и двойняшками Ноксом и Вивьен. «Брэд подарил им подарки, которые были очень трогательными», - рассказал источник зарубежного издания. Анджелина Джоли позволила Брэду Питту провести праздник с семьей

Несмотря на некоторые трудности, ранее возникавшие между супругами, теперь они приняли решение «выступать единым фронтом», чтобы защитить детей.

Напомним, что в конце сентября стало известно, что Анджелина Джоли подала документы на развод. В качестве причины актриса указала «непримиримые разногласия между супругами». К тому же, появилась информация об излишней агрессии Питта по отношению к жене. По некоторым данным, их сын Мэддокс даже смог заснять несколько ссор родителей на телефон.«Мэддокс очень близок с матерью, у них невероятная связь, он всегда на ее стороне, так что, эти его записи могут уничтожить Брэда», - говорили в окружении Джоли.


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