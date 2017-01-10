Мигель навестил отца после долгой разлуки

Хореограф отправился на родину одного из родителей, чтобы провести начало 2017 года с близкими людьми. Мигель не так часто видится с папой, как ему хотелось бы, потому что очень занят на работе. Фанаты знаменитости поздравили его семью с праздниками.

34-летний певец, режиссер и хореограф Мигель нечасто делится с поклонниками фотографиями близких людей. Отец знаменитости по происхождению кубинец, а мать – русская. Когда будущей звезде было три года, его родитель был вынужден вернуться на малую родину. Поэтому с самых юных лет воспитанием Мигеля занимались мама и бабушка, привившие мальчику любовь к танцам и шоу.

Недавно звезда «Танцев» навестил своего отца Мигеля Фернандо Чамблена Мессу. В начале января артист отправился на Кубу, чтобы провести время с близкими людьми. Мигель опубликовал в «Инстаграме» совместную фотографию с родителями.

«Семейные посиделочки. Дома», – такими словами он подписал свой снимок.

Поклонники Мигеля нашли, что фотография получилась очень милой и «домашней». Они также отметили, что родители артиста замечательно выглядят и пожелали его семье всего наилучшего. «Здоровья вам и вашим родителям», «Какие красивые», «Близкие люди – это главное», «Копия папы», «Замечательно, что делитесь такими моментами», «Классные», «Прелесть», «Настоящее счастье», «Сказка», – комментировали фанаты знаменитости.

Напомним, что Мигель впервые увидел родного отца в 2012 году, в этом артист признавался в одном из своих интервью. Тогда звезда шоу «Танцы» впервые поехал на Кубу, чтобы встретить Новый год в кругу близких людей. Мужчина говорил, что у его родителей долгая, сложная и трагическая история любви. Отец знаменитости был вынужден оставить семью и уехать на малую родину.

Когда Мигель был ребенком, мама не пускала его за границу, боясь потерять сына. Позднее хореограф настолько погрузился в работу, что у него не было времени съездить на далекий остров. И лишь несколько лет назад Мигель наконец-то решился отправиться на север Карибского моря, чтобы поздравить папу с юбилеем – тогда ему исполнилось 70 лет.

В беседе с журналистами Мигель также признавался, что отец следит за его творчеством, и они часто общаются по телефону. Мама хореографа тоже гордится успехами сына, ведь именно она водила его по культурным учреждениям в пятилетнем возрасте. По словам Мигеля, тогда он пересмотрел весь репертуар Большого театра. Мужчина говорил, что танцы – несбыточная мечта его родительницы, поэтому она сделала все для развития таланта наследника.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/168314-news.html