Новости шоу-бизнеса сегодня, 10 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 10.01.2017

В шоу-бизнесе России происходит неимоверно большое количество событий, среди которых на сегодняшний день, 10 января 2017 года, выделяются следующие: младший сын Жасмин поразил поклонников сильным сходством со своей звездной мамой. Анна Хилькевич рассказала о том, как ее защищает маленькая дочь. Полина Гагарина высказалась о своей беременности.Популярная певица Жасмин несколько дней назад впервые продемонстрировало своего младшего сына - Мирона. Вместе с ним звезда приняла участие в съемках передачи "Пусть говорят". Примечательно, что до этого момента артистка старалась не показывать интересующейся общественности лицо отпрыска. Сейчас же выяснилось, что Мирон заметно подрос и больше не будет прятаться от окружающих.Фанатам Жасмин не составляло большого труда сделать вывод, что ее младший сынишка является копией знаменитой мамы, что идет вразрез с его старшей сестрой - Маргаритой, которая унаследовала черты лица отца. Интересно выделить тот момент, что с рождением долгожданного третьего ребенка певица с головой погрузилась в материнские заботы. Жасмин старается по возможности не разлучаться со своими детьми надолго. Но даже если ей надо отлучиться на съемки или концерт, она наблюдает за всем происходящим в доме в ее отсутствие через веб-камеру. А на днях маленький Мирон отправился с мамой и сестрой в свое первое путешествие. Жасмин с детьми улетела на Мальдивы. Первые впечатления певицы от поездки - исключительно положительные.Известная актриса Анна Хилькевич решила не отставать от своих коллег по миру шоу-бизнеса, которые проводили новогодние каникулы в какой-нибудь жаркой стране. В этом году звезда выбрала Таиланд, куда пожаловала с супругом и маленькой дочерью Арианной. На каждодневной основе Анна делится с поклонниками фотографиями с отдыха. В основном она запечатлевает красивые пейзажи, на которых гармонично смотрятся ее близкие люди. Например на фотографии, которую Хилькевич опубликовала в своем блоге, запечатлена Анна, а на дальнем фоне ее малышка. Девочка стоит возле лежака, на котором загорает женщина. «Когда твой ребенок объясняет, что это мамин лежак», - объяснила изображенное на кадре актриса.Также добавим, что еще летом 2016 года молодая мамочка задумалась над тем, где ее семья будет встречать Новый год и последующие затяжные каникулы. В июле Хилькевич принялась за поиск виллы на берегу океана, после чего попросила своих подписчиков в интернете - помочь ей с конкретным выбором, дабы она не прогадала. Вскоре артистка отчиталась о том, что нашла хорошую виллу по лучшей цене. И когда другие судорожно думали об отпуске, Анна с мужем просто ждала даты вылета. Дочке актрисы Арианне уже год, поэтому длительный перелет им не страшен. Более того, с собой в путешествие Анна и ее муж Артур взяли няню, чтобы она помогала с девочкой.По поводу беременности певица Полины Гагариной сказано и написано уже достаточно много. Однако сама исполнительница до недавнего времени предпочитала отмалчиваться. Впрочем, изменения в ее фигуре не оставляли поклонников шансов для раздумья, поэтому они все утверждали, что исполнительница находится на шестом месяце беременности. И вот, спустя продолжительное время, Гагарина все-таки обмолвилась о своем "интересном положении". "Никаких официальных заявлений ни о чем и нигде я не делала. Спрашивать меня бесконечно под каждым постом один и тот же вопрос бессмысленно, я с вами свою личную жизнь обсуждать не собираюсь, как вы успели заметить. Все-таки осмелюсь попросить у вас разбудить в себе чувство такта", - подчеркнула артистка.Следует уточнить, что в наибольшей степени обсуждения вокруг беременности Полины Гагариной развернулись накануне, когда певица появилась на творческом вечере Константина Меладзе. На этом мероприятии звездная дива, какие бы просторные наряды не выбирала, никак не могла скрыть заметно округлившийся живот.

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