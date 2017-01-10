Стала известна причина крушения Ту-154

Около двух недель ушло на то, чтобы эксперты Минобороны выяснили, почему авиалайнер, летевший 25 декабря из Сочи в Сирию, потерпел крушение. После анализа черных ящиков была обнародована основная версия произошедшего.

Эксперты Минобороны тщательно изучили два черных ящика, чтобы установить истинную причину крушения самолета Ту-154, выполнявшего рейс из Сочи в Сирию 25 декабря. По данным специалистов, основной версией произошедшей трагедии можно считать ошибку одного из пилотов.

По словам работников Научно-исследовательского центра эксплуатации и ремонта авиатехники Минобороны, данные самописцев показали, что на третьей минуте полета экстренно сработали датчики системы курсовой устойчивости. Это свидетельствует о том, что у авиалайнера возникли проблемы с закрылками. Напомним, что ранее в Сети появились последние слова пилотов самолета, в ходе которых они как раз указали на неисправность этой части воздушного судна. Обнародованы последние слова пилотов Ту-154

Специалисты выяснили, что 33-летний второй пилот Александр Ровенский, предположительно, убрал закрылки вместо шасси.

«Самолет перешел в запредельный угол атаки, экипаж попытался развернуть машину, чтобы дотянуть до земли, однако сделать этого уже не успел», - сообщил источник, знакомый с ситуацией.

К тому же, самолет был перегружен, поэтому хвост лайнера потянуло вниз. По словам других работников авиапромышленности, у капитана воздушного судна не хватило опыта, чтобы посадить самолет. «Скорее всего, ни командир самолета Роман Волков, ни второй пилот Александр Ровенский, закончившие военные училища в начале нулевых годов, не проходили специальной летной подготовки», - отметил один из специалистов.

Тем не менее, основного отчета по трагедии пока что предоставлено не было. Как сообщили Life.ru, на бортовой панели Ту-154 очень близко расположены рычанги шасси и закрылок, поэтому второй пилот и мог ошибиться.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают появившуюся информацию. «Даже человек, который хоть раз в жизни был в аэропорту, знает, что шасси убирается в первые же секунды полета, а не когда самолет уже пролетел и поднялся на 450 метров», «Какая символичная и страшная история. Мы все - пассажиры такого вот самолета. Давно снятого с эксплуатации и управляемого «черти кем», - так отреагировали в Интернете на предполагаемую версию крушения.

Напомним, что катастрофа с Ту-154 Минобороны произошла 25 декабря 2016 года рано утром. Самолет направлялся в Хмеймим с гуманитарной миссией. На борту находились 92 человека. Все они погибли. Трагедия унесла жизни артистов ансамбля имени Александрова, военных, журналистов трех телеканалов и главы благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. «У Доктора Лизы тоже случались моменты слабости»: близкие о Елизавете Глинке

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