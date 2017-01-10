Елена Проклова попросила прощения у жен своих бывших любовников

Российская актриса театра и кино Елена Проклова ведет активную деятельность, принимая участия в многочисленных ток-шоу на телеканалах, и рассказывая поклонникам подробности своей личной жизни. Накануне 63-летняя артистка попросила прощения у всех жен, с чьими мужьями у нее некогда были романы.
В рамках ток-шоу «Прямой эфир», а также в студии шоу «Секрет на миллион» Елена Игоревна поведала о вспыхнувшей когда-то страсти между ней и Олегом Янковским, актриса заявила, что тогда ей пришлось даже избавиться от ребенка, так как она не могла родить от женатого человека. Также впервые из уст Прокловой прозвучала и другая интересная история о романе со звездой «Цыгана» Михаем Волонтиром. Тогда во время съемок на площадку неожиданно приехала жена актера и устроила грандиозный скандал. Также в «любовный список» Елены Прокловой вошли Олег Табаков и Андрей Миронов, однако, как уверяет актриса, с Александром Абдуловым они были исключительно друзьями. К слову, на съемках в студии «Прямого эфира» во время откровений о бурной молодости находился супруг Елены. В свою очередь зрители осудили Проклову за ее поведение, а ведущий ток-шоу отметил, что рядом со знаменитыми мужчинами в конце их жизни все же были верные жены. Сама актриса призналась, что также побывала на месте обманутых женщин, когда ее супруг изменил ей с соседкой.
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