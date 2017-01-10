Авторизация
 
  • 11:39 – У Ольги Бузовой замечена странная повязка. Фото 
  • 11:39 – Алекс Гулиев поддерживает Валерия Блюменкранца 
  • 11:28 – У Ксении Собчак будет девочка - ведущая родит второго ребенка 
  • 11:28 – «Значит не гей»: Криштиану Роналду вывел в свет новую подружку 


Бузова и Тарасов, последние новости сегодня: телеведущая готовит новый хит

Бузова и Тарасов, последние новости сегодня: телеведущая готовит новый хит
Расставание и дальнейший официальный развод телеведущей Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова все еще остаются в центре внимания поклонников. Для них важно понять все обстоятельства произошедших событий.

Из последних новостей можно выделить тот момент, что телеведущая намерена покорить музыкальную индустрию. Поклонники Ольги Бузовой ждут от нее зажигательного трека, в котором она изольет свою душу и поделится взглядами на жизнь. Знаменитость собирается оправдать надежды фанатов и потому усиленно трудится над песней, способной побить рекорды «Под звуки поцелуев».

Телеведущая Ольга Бузова не теряет времени зря. Новогодние каникулы только закончились, а девушка уже несколько дней как в строю - ведет мероприятия и занимается творчеством. Среди прочего, Бузова сдержала обещание, которое дала фанатам в прошлом году. В данный момент знаменитость готовится к тому, чтобы взорвать танцполы новым суперхитом. Ольга разучивает слова и усердно трудится в звукозаписывающей студии, дабы поразить поклонников еще одной композицией.

Бузова опубликовала несколько фотографий, сделанных во время записи нового трека.

Трек Бузовой «Под звуки поцелуев», вышедший в ноябре прошлого года, в короткие сроки возглавил хит-парад российского iTunes. Фанаты знаменитости были в огромном восторге от ее работы и записывали каверы ее трека. Друзья и знакомые Ольги, в том числе Елена Темникова, тоже поспешили ее поддержать. «Малышка, радуюсь за тебя», - делилась экс-солистка группы SEREBRO.

Напомним в заключении, что несколько дней назад Ольга Бузова стала официально свободной девушкой. Она оформила развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. До сих пор о причинах размолвки ничего не сообщается, но поклонники мусолят тему, связанную с изменами со стороны спортсмена, которые якобы стали последней каплей для телеведущей.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/168257-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4826
+0.28%
73.6759
+0.82%
1.1589
+0.18%
0.2089
-0.48%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Прикольные СМС с Новым годом 2017 | короткие, смешные, шуточные
  • 15:33
  • 1 668
  • 0
Авиакатастрофа Ту-154 в Сочи: версия теракта подтверждается данными с европейского спутника
  • 15:14
  • 1 462
  • 0
Трамп «жестко опустил» администрацию Обамы: американцы в восторге от грандиозного скандала
  • 11:56
  • 867
  • 0
Биатлон мужчины спринт 5 января 2017: смотреть онлайн 4 этап Кубок мира 2016-2017
  • 15:36
  • 814
  • 0
Вечерний Квартал 95 последний выпуск 31/12/2016 смотреть онлайн
  • 21:34
  • 777
  • 0
Новороссия 5 января 2017: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Донецка 05.01.2017, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодняшний день
  • 15:46
  • 744
  • 0
Шерлок 4 сезон 2 серия смотреть онлайн 08.01.2017: Шерлок премьера Первого канала 8 января видео
  • 08:12
  • 721
  • 0
Елена Ксенофонтова рассталась с мужем
  • 15:02
  • 709
  • 0
У Ольги Бузовой замечена странная повязка. Фото
  • 11:39
  • 0
  • 0
Алекс Гулиев поддерживает Валерия Блюменкранца
  • 11:39
  • 0
  • 0
У Ксении Собчак будет девочка - ведущая родит второго ребенка
  • 11:28
  • 0
  • 0
«Значит не гей»: Криштиану Роналду вывел в свет новую подружку
  • 11:28
  • 0
  • 0
«Торчин»: от качества товара к качеству жизни
  • 11:26
  • 0
  • 0
Гражданский брак (ТНТ) 4 серия смотреть онлайн: «Молодость против опыта»
  • 11:18
  • 0
  • 0
Правила перевозки детей в автомобиле с 1 января 2017 года: пояснения, штрафы
  • 11:18
  • 0
  • 0
Сотрудника ФСБ во Владивостоке наградят за спасение детей и их воспитательницы
  • 11:17
  • 0
  • 0
Гражданский брак 4 серия смотреть онлайн 10.01.17 сериал на ТНТ — «война»
  • 11:40
  • 0
  • 0
У Ольги Бузовой замечена странная повязка. Фото
  • 11:39
  • 0
  • 0
Алекс Гулиев поддерживает Валерия Блюменкранца
  • 11:39
  • 0
  • 0
У Ксении Собчак будет девочка - ведущая родит второго ребенка
  • 11:28
  • 0
  • 0
«Значит не гей»: Криштиану Роналду вывел в свет новую подружку
  • 11:28
  • 0
  • 0
«Торчин»: от качества товара к качеству жизни
  • 11:26
  • 0
  • 0
Гражданский брак (ТНТ) 4 серия смотреть онлайн: «Молодость против опыта»
  • 11:18
  • 0
  • 0
Правила перевозки детей в автомобиле с 1 января 2017 года: пояснения, штрафы
  • 11:18
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
На правах рекламы
Новости партнеров