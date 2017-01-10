Бузова и Тарасов, последние новости сегодня: телеведущая готовит новый хит

Расставание и дальнейший официальный развод телеведущей Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова все еще остаются в центре внимания поклонников. Для них важно понять все обстоятельства произошедших событий.Из последних новостей можно выделить тот момент, что телеведущая намерена покорить музыкальную индустрию. Поклонники Ольги Бузовой ждут от нее зажигательного трека, в котором она изольет свою душу и поделится взглядами на жизнь. Знаменитость собирается оправдать надежды фанатов и потому усиленно трудится над песней, способной побить рекорды «Под звуки поцелуев».Телеведущая Ольга Бузова не теряет времени зря. Новогодние каникулы только закончились, а девушка уже несколько дней как в строю - ведет мероприятия и занимается творчеством. Среди прочего, Бузова сдержала обещание, которое дала фанатам в прошлом году. В данный момент знаменитость готовится к тому, чтобы взорвать танцполы новым суперхитом. Ольга разучивает слова и усердно трудится в звукозаписывающей студии, дабы поразить поклонников еще одной композицией.Бузова опубликовала несколько фотографий, сделанных во время записи нового трека.Трек Бузовой «Под звуки поцелуев», вышедший в ноябре прошлого года, в короткие сроки возглавил хит-парад российского iTunes. Фанаты знаменитости были в огромном восторге от ее работы и записывали каверы ее трека. Друзья и знакомые Ольги, в том числе Елена Темникова, тоже поспешили ее поддержать. «Малышка, радуюсь за тебя», - делилась экс-солистка группы SEREBRO.Напомним в заключении, что несколько дней назад Ольга Бузова стала официально свободной девушкой. Она оформила развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. До сих пор о причинах размолвки ничего не сообщается, но поклонники мусолят тему, связанную с изменами со стороны спортсмена, которые якобы стали последней каплей для телеведущей.

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