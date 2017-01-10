Анджелина Джоли и Брэд Питт согласились вести развод конфиденциально

Питт уже ранее отправлял официальную просьбу в суд о неразглашении информации о разводе, но суд Штатов отклонил заявление.Позднее было доступно заявление, благодаря которому стороны единогласно подписали соглашение о неприкосновенности личной жизни звёзд и их детей. Если исходить из данных в документе, то вся информация должна быть недоступна общественности.Джоли и Питт решили подать на развод ещё в сентябре прошлого года, но трещина в их отношениях пошла раньше. Актриса, абсолютно неожиданно для Питта, подала заявление о разводе, основываясь на том, что супруг неправильно и неприемлемо воспитывает детей.

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