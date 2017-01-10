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Мохсен Норузи: «Собчак родит дочку, Бузова закрутит новый роман, а Бондарчук расстанется с Андреевой»

Победитель десятой «Битвы экстрасенсов» Мохсен Норузи дал прогноз, чего ждать звездам в будущем. Ясновидящий рассказал о знаменитостях, которые вот уже несколько месяцев остаются самыми обсуждаемыми персонами. Как выяснилось, многих из них впереди ожидает масса сюрпризов.

Мохсен Норузи: «Собчак родит дочку, Бузова закрутит новый роман, а Бондарчук расстанется с Андреевой»
Мохсен Норузи
// Фото: Пресс-служба

Многие знаменитости начали этот год с серьезных перемен в жизни. Кому-то посчастливилось стать родителями, другим – развестись и начать все с чистого листа, а третьим и вовсе пришлось столкнуться со скандалами. Победитель десятой «Битвы экстрасенсов» Мохсен Норузи рассказал о будущем звезд, чьи имена были самыми обсуждаемыми в последнее время.

Александр Панайотов уедет в Америку

«Звезду шоу «Голос» ждет успех в музыкальной сфере в ближайшие три года. Его творческая энергия своим потоком с грохотом как будто вскрыла все ранее недоступные двери. У Александра есть все шансы представлять Россию на «Евровидении» в этом году, но решение во многом будет зависеть от организаторов с нашей стороны. Участие в музыкальном геополитическом конкурсе не станет ключевым моментом для певца.

Мохсен Норузи: «Собчак родит дочку, Бузова закрутит новый роман, а Бондарчук расстанется с Андреевой»
Александр Панайотов
// Фото: Пресс-служба Первого канала

Александра ждет очень успешное шефство над авторским проектом. Спустя годы я вижу его в Нью-Йорке в задымленном клубе в кругу друзей и почитателей. Вероятно, он будет много времени проводить за границей».

Александр Панайотов раскритиковал финальные итоги шоу «Голос»

У ОЛЬГИ БУЗОВОЙ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ МУЖЧИНА

Мохсен Норузи: «Собчак родит дочку, Бузова закрутит новый роман, а Бондарчук расстанется с Андреевой»
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов
// Фото: Фотосессия для Bella Potemkina

«Сейчас Оля переживает стресс, но все пойдет на пользу: трудности сделают ее менее инфантильной, изменят поверхностное видение мира. А всплывшие откровенные фото и переписка лишь вызвали интерес и сыграют везучей Ольге на руку. Шумиха вокруг развода с футболистом Дмитрием Тарасовым утихнет через три месяца. Брак исчерпал себя, Дима холоден к жене, он давно перестал считать себя мужчиной-лидером. Ему хотелось глубоких чувств, а не сосуществования напоказ. Раздел имущества усложнится из-за конфликтов с обеих сторон и продлится девять месяцев. У Тарасова вскоре родится сын, но с его мамой он проживет не более пяти лет.

...У Бузовой на горизонте появятся сразу два ухажера. С одним из них в феврале она улетит отдыхать. У Ольги будет три брака и столько же детей. Еще четыре года она помелькает в разных проектах, после чего исчезнет с экранов».

У КСЕНИИ СОБЧАК РОДИТСЯ ДОЧКА

Мохсен Норузи: «Собчак родит дочку, Бузова закрутит новый роман, а Бондарчук расстанется с Андреевой»
Ксения Собчак
// Фото: Пресс-служба Conde Nast Russia

Год назад Мохсен сделал предсказание Ксении и Максиму: «Я наконец-то чувствую, что она хочет стать мамой. Пока желание и физиологические возможности зачать естественным путем совпадают, советую Ксюше заняться этим весной-летом следующего года».

Экстрасенс оказался прав – 18 ноября 2016 года у супругов родился сын. «Ксения – больше наставник, юморист и поддержка, чем мама-строгость. Сыну она будет близким другом. Малыш по харизме больше похож на отца. Его ждет карьера бизнесмена. У Ксении я чувствую большое желание повторного материнства. Рождение дочери изменит звезду, превратив в невероятно нежную маму».

БРАК ЦЫГАНОВА И СНИГИРЬ БУДЕТ СЧАСТЛИВЫМ

Мохсен Норузи: «Собчак родит дочку, Бузова закрутит новый роман, а Бондарчук расстанется с Андреевой»
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь
// Фото: Getty Images

«Евгений и Юлия дико устали от внимания общественности и негативных комментариев относительно их союза. Я чувствую испуг, желание убежать и уберечься от людей. Никакой свадьбы ребята сейчас справлять не будут. Кроме негатива и сплетен извне я вижу большое осуждение и неприятие среди самых близких людей. Шансы на счастливый брак у Юлии и Евгения высоки, однако и цена этого счастья слишком высока. Сын Федор, родившийся в марте 2016 года, – не единственный ребенок в их союзе».

Евгений Цыганов живет на две семьи

БОНДАРЧУК И АНДРЕЕВА РАССТАНУТСЯ

Мохсен Норузи: «Собчак родит дочку, Бузова закрутит новый роман, а Бондарчук расстанется с Андреевой»
Федор Бондарчук и Паулина Андреева
// Фото: Пресс-служба Conde Nast Russia

«Этой паре брак не нужен. Зарегистрировав отношения и сыграв красивую свадьбу, режиссер и актриса через какое-то время расстанутся. Паулина – дикая птица, коварная, свободная, необузданная, жаждущая странствий и приключений. Федор долго с ней не пролетит.

...У Светланы, бывшей жены Бондарчука, брака я не вижу, однако в ее жизни появится мужчина, который станет ей близким другом и соратником. Экс-супруга она простит спустя годы, сделает это от души и навсегда».

КНИГА ПАПЫ ЖАННЫ ФРИСКЕ НЕ ПОВТОРИТ УСПЕХА МЕМУАРОВ ШЕПЕЛЕВА

Мохсен Норузи: «Собчак родит дочку, Бузова закрутит новый роман, а Бондарчук расстанется с Андреевой»
Жанна Фриске
// Фото: Пресс-служба

«Произведение Владимира Фриске, скорее всего, выйдет в свет в 2017 году, однако не произведет такого эффекта, как творчество Дмитрия Шепелева. Более того, с выходом мемуаров ухудшатся отношения между этими двумя мужчинами, любящими Жанну. Конфликт в будущем все же будет исчерпан, но сейчас я вновь чувствую обострение. Семья Жанны обязательно дождется момента встречи с Платоном, пройдя, к сожалению, все круги ада.

Примирить стороны поможет сестра певицы Наталья. Она с помощью мудрости, уступчивости и света смягчит сердца противоборствующих мужчин. Дмитрий не будет одинок, его ждет счастливый и продолжительный брак. Однако это случится не скоро. Его сердце еще наполнено болью. Жанна придет к нему во сне и сама даст благословение на новую жизнь. Это случится после разрешения драмы вокруг маленького Платона».

Брэдли Купер и Ирина Шейк поженятся

Мохсен Норузи: «Собчак родит дочку, Бузова закрутит новый роман, а Бондарчук расстанется с Андреевой»
Брэди Купер и Ирина Шейк
// Фото: Getty Images

«Неожиданный союз двух мощных, страстных, популярных людей крепок как энергетически, так и духовно. Ирина и Брэдли счастливы вместе. Свадьба должна состояться, это укрепит их отношения, тем более что эта пара имеет громадные шансы на продолжительный путь. Окончательное решение в любом случае примет Ирина. Купер уже свой выбор сделал – осмысленно и надолго».

Алексея Янина спасет любовь близких

Мохсен Норузи: «Собчак родит дочку, Бузова закрутит новый роман, а Бондарчук расстанется с Андреевой»
Алексей Янин
// Фото: Пресс-служба

«Актер перенес инсульт в мае 2015 года, пролежал в коме полтора года и пришел в себя. Теперь его ждет трудный путь реабилитации, который займет несколько лет. На повестке дня частичное восстановление движения. Любовь близких, включая жену, сотворит чудеса! Алексею повезло, что его окружают такие добрые и сердечные люди. А вот о продолжении кинокарьеры пока говорить рано. Ближайшие годы для Алексея будут реинкарнацией назад в собственное тело».

Анна Семенович станет мамой двойняшек

Мохсен Норузи: «Собчак родит дочку, Бузова закрутит новый роман, а Бондарчук расстанется с Андреевой»
Анна Семенович
// Фото: Дмитрий Исхаков

«Певица не замужем, но вовсе не одинока. Она просто оберегает личную жизнь от посторонних глаз. Человек, который осчастливит Анну материнством, далек от мира шоу-бизнеса, богат, занимается финансовыми расчетами и не любит публичности. В марте-апреле 2017 года Семенович выйдет на ключевой поворот для своей женской энергии – в этот период высок шанс забеременеть и родить двойняшек».

Елена Летучая займется ресторанным бизнесом

Мохсен Норузи: «Собчак родит дочку, Бузова закрутит новый роман, а Бондарчук расстанется с Андреевой»
Елена Летучая
// Фото: Телеканал Пятница

«Ведущая программы «Ревизорро» не умеет сидеть без дела, она отдыхает, работая. Трудолюбивая, самодостаточная, уверенная в себе, красивая во всех смыслах этого слова, Летучая абсолютно счастливый и везучий человек с легкой энергетикой. 2017 и 2018 годы Лена посвятит материнству, в чем совершенно счастливо и по-новому реализуется. Как бы смешно ни звучало, Летучая сможет крайне успешно руководить ресторанным бизнесом. Ее проект ждет огромный успех!» 

Елена Летучая высказалась о скандале с открытием фирмы

Рождение ребенка не помешает карьере Полины Гагариной

Мохсен Норузи: «Собчак родит дочку, Бузова закрутит новый роман, а Бондарчук расстанется с Андреевой»
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков
// Фото: Getty Images

«В 2017 году я чувствую прибавление в семье Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова. Вижу девочку. Скорее всего, малышка родится в теплое время – в апреле или мае. Брак Дмитрия и Полины очень гармоничен, звезды их судеб сулят им троих общих детей. Полине необходимо дать организму небольшую передышку. Желательно отдохнуть зимой – на месяц-полтора слетать на острова и позволить себе питаться без жестких ограничений. Рождение ребенка ничуть не затормозит развитие Полины. Ее путь успеха стабилен и продолжителен».

Алену Водонаеву ждут приятные перемены в личной жизни

Мохсен Норузи: «Собчак родит дочку, Бузова закрутит новый роман, а Бондарчук расстанется с Андреевой»
Алена Водонаева
// Фото: Дмитрий Дроздов

«Осенью 2016 года телеведущая рассталась с женихом Антоном Коротковым, но за нее можно не волноваться. У Алены не было, нет и не будет периодов одиночества или депрессии! Один человек сменяет другого, а за ними следует кто-нибудь третий. Она сильная, властная, с вечным двигателем в сердце. Водонаевой трудно подобрать себе пару под стать, однако у нее много сил на эти попытки. У телеведущей уже появился кавалер, похожий на нее по энергетике».

Дочь Алены Кравец примирит родителей

Мохсен Норузи: «Собчак родит дочку, Бузова закрутит новый роман, а Бондарчук расстанется с Андреевой»
Алена Кравец с дочерью Даниеллой
// Фото: Persona Stars

«Жуткий период жизни, который сейчас переживает артистка, завершится перемирием сторон. Окончательно вопрос решится ближе к осени 2017-го, хотя уже в начале года бывший муж, который забрал у певицы дочь Даниэлу, внемлет просьбам ребенка, и Алена сможет видеться с наследницей. Ревнивый миллионер сжалится над женщиной. Про Даниэлу могу сказать, что она окружена любовью и заботой отца, однако очень переживает за маму». Алена Кравец: «За дочь я буду бороться до последнего!»

Никите Джигурде нужно лечиться

Мохсен Норузи: «Собчак родит дочку, Бузова закрутит новый роман, а Бондарчук расстанется с Андреевой»
Никита Джигурда и Марина Анисина
// Фото: Олег Рукавицын/ «Комсомольская правда»
«Эпатаж харизматичного Никиты Джигурды перешел, к сожалению, на новую ступень и привел к болезни. Из собственного развода с фигуристкой Мариной Анисиной актер устроил скандал и шоу. Никита серьезно болен, хотя сам этого не осознает. За маской самоуверенности скрывается человек с диким страхом одиночества. Марина не шутит, призывая Джигурду обратиться за помощью.

Анисина после развода и недолгой депрессии заживет счастливой жизнью, чего Никита, увы, себе позволить уже не сможет. Чувствую опасное воздействие неких препаратов, которые нанесут непоправимый вред этому некогда здоровому человеку с энергией Пегаса».


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