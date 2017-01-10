Мохсен Норузи: «Собчак родит дочку, Бузова закрутит новый роман, а Бондарчук расстанется с Андреевой»

Победитель десятой «Битвы экстрасенсов» Мохсен Норузи дал прогноз, чего ждать звездам в будущем. Ясновидящий рассказал о знаменитостях, которые вот уже несколько месяцев остаются самыми обсуждаемыми персонами. Как выяснилось, многих из них впереди ожидает масса сюрпризов.

Многие знаменитости начали этот год с серьезных перемен в жизни. Кому-то посчастливилось стать родителями, другим – развестись и начать все с чистого листа, а третьим и вовсе пришлось столкнуться со скандалами. Победитель десятой «Битвы экстрасенсов» Мохсен Норузи рассказал о будущем звезд, чьи имена были самыми обсуждаемыми в последнее время.

Александр Панайотов уедет в Америку

«Звезду шоу «Голос» ждет успех в музыкальной сфере в ближайшие три года. Его творческая энергия своим потоком с грохотом как будто вскрыла все ранее недоступные двери. У Александра есть все шансы представлять Россию на «Евровидении» в этом году, но решение во многом будет зависеть от организаторов с нашей стороны. Участие в музыкальном геополитическом конкурсе не станет ключевым моментом для певца.

Александра ждет очень успешное шефство над авторским проектом. Спустя годы я вижу его в Нью-Йорке в задымленном клубе в кругу друзей и почитателей. Вероятно, он будет много времени проводить за границей».

Александр Панайотов раскритиковал финальные итоги шоу «Голос»

У ОЛЬГИ БУЗОВОЙ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ МУЖЧИНА

«Сейчас Оля переживает стресс, но все пойдет на пользу: трудности сделают ее менее инфантильной, изменят поверхностное видение мира. А всплывшие откровенные фото и переписка лишь вызвали интерес и сыграют везучей Ольге на руку. Шумиха вокруг развода с футболистом Дмитрием Тарасовым утихнет через три месяца. Брак исчерпал себя, Дима холоден к жене, он давно перестал считать себя мужчиной-лидером. Ему хотелось глубоких чувств, а не сосуществования напоказ. Раздел имущества усложнится из-за конфликтов с обеих сторон и продлится девять месяцев. У Тарасова вскоре родится сын, но с его мамой он проживет не более пяти лет.

...У Бузовой на горизонте появятся сразу два ухажера. С одним из них в феврале она улетит отдыхать. У Ольги будет три брака и столько же детей. Еще четыре года она помелькает в разных проектах, после чего исчезнет с экранов».

У КСЕНИИ СОБЧАК РОДИТСЯ ДОЧКА

Год назад Мохсен сделал предсказание Ксении и Максиму: «Я наконец-то чувствую, что она хочет стать мамой. Пока желание и физиологические возможности зачать естественным путем совпадают, советую Ксюше заняться этим весной-летом следующего года».

Экстрасенс оказался прав – 18 ноября 2016 года у супругов родился сын. «Ксения – больше наставник, юморист и поддержка, чем мама-строгость. Сыну она будет близким другом. Малыш по харизме больше похож на отца. Его ждет карьера бизнесмена. У Ксении я чувствую большое желание повторного материнства. Рождение дочери изменит звезду, превратив в невероятно нежную маму».

БРАК ЦЫГАНОВА И СНИГИРЬ БУДЕТ СЧАСТЛИВЫМ

«Евгений и Юлия дико устали от внимания общественности и негативных комментариев относительно их союза. Я чувствую испуг, желание убежать и уберечься от людей. Никакой свадьбы ребята сейчас справлять не будут. Кроме негатива и сплетен извне я вижу большое осуждение и неприятие среди самых близких людей. Шансы на счастливый брак у Юлии и Евгения высоки, однако и цена этого счастья слишком высока. Сын Федор, родившийся в марте 2016 года, – не единственный ребенок в их союзе».

Евгений Цыганов живет на две семьи

БОНДАРЧУК И АНДРЕЕВА РАССТАНУТСЯ

«Этой паре брак не нужен. Зарегистрировав отношения и сыграв красивую свадьбу, режиссер и актриса через какое-то время расстанутся. Паулина – дикая птица, коварная, свободная, необузданная, жаждущая странствий и приключений. Федор долго с ней не пролетит.

...У Светланы, бывшей жены Бондарчука, брака я не вижу, однако в ее жизни появится мужчина, который станет ей близким другом и соратником. Экс-супруга она простит спустя годы, сделает это от души и навсегда».

КНИГА ПАПЫ ЖАННЫ ФРИСКЕ НЕ ПОВТОРИТ УСПЕХА МЕМУАРОВ ШЕПЕЛЕВА

«Произведение Владимира Фриске, скорее всего, выйдет в свет в 2017 году, однако не произведет такого эффекта, как творчество Дмитрия Шепелева. Более того, с выходом мемуаров ухудшатся отношения между этими двумя мужчинами, любящими Жанну. Конфликт в будущем все же будет исчерпан, но сейчас я вновь чувствую обострение. Семья Жанны обязательно дождется момента встречи с Платоном, пройдя, к сожалению, все круги ада.

Примирить стороны поможет сестра певицы Наталья. Она с помощью мудрости, уступчивости и света смягчит сердца противоборствующих мужчин. Дмитрий не будет одинок, его ждет счастливый и продолжительный брак. Однако это случится не скоро. Его сердце еще наполнено болью. Жанна придет к нему во сне и сама даст благословение на новую жизнь. Это случится после разрешения драмы вокруг маленького Платона».

Брэдли Купер и Ирина Шейк поженятся

«Неожиданный союз двух мощных, страстных, популярных людей крепок как энергетически, так и духовно. Ирина и Брэдли счастливы вместе. Свадьба должна состояться, это укрепит их отношения, тем более что эта пара имеет громадные шансы на продолжительный путь. Окончательное решение в любом случае примет Ирина. Купер уже свой выбор сделал – осмысленно и надолго».

Алексея Янина спасет любовь близких

«Актер перенес инсульт в мае 2015 года, пролежал в коме полтора года и пришел в себя. Теперь его ждет трудный путь реабилитации, который займет несколько лет. На повестке дня частичное восстановление движения. Любовь близких, включая жену, сотворит чудеса! Алексею повезло, что его окружают такие добрые и сердечные люди. А вот о продолжении кинокарьеры пока говорить рано. Ближайшие годы для Алексея будут реинкарнацией назад в собственное тело».

Анна Семенович станет мамой двойняшек

«Певица не замужем, но вовсе не одинока. Она просто оберегает личную жизнь от посторонних глаз. Человек, который осчастливит Анну материнством, далек от мира шоу-бизнеса, богат, занимается финансовыми расчетами и не любит публичности. В марте-апреле 2017 года Семенович выйдет на ключевой поворот для своей женской энергии – в этот период высок шанс забеременеть и родить двойняшек».

Елена Летучая займется ресторанным бизнесом

«Ведущая программы «Ревизорро» не умеет сидеть без дела, она отдыхает, работая. Трудолюбивая, самодостаточная, уверенная в себе, красивая во всех смыслах этого слова, Летучая абсолютно счастливый и везучий человек с легкой энергетикой. 2017 и 2018 годы Лена посвятит материнству, в чем совершенно счастливо и по-новому реализуется. Как бы смешно ни звучало, Летучая сможет крайне успешно руководить ресторанным бизнесом. Ее проект ждет огромный успех!»

Елена Летучая высказалась о скандале с открытием фирмы

Рождение ребенка не помешает карьере Полины Гагариной

«В 2017 году я чувствую прибавление в семье Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова. Вижу девочку. Скорее всего, малышка родится в теплое время – в апреле или мае. Брак Дмитрия и Полины очень гармоничен, звезды их судеб сулят им троих общих детей. Полине необходимо дать организму небольшую передышку. Желательно отдохнуть зимой – на месяц-полтора слетать на острова и позволить себе питаться без жестких ограничений. Рождение ребенка ничуть не затормозит развитие Полины. Ее путь успеха стабилен и продолжителен».

Алену Водонаеву ждут приятные перемены в личной жизни

«Осенью 2016 года телеведущая рассталась с женихом Антоном Коротковым, но за нее можно не волноваться. У Алены не было, нет и не будет периодов одиночества или депрессии! Один человек сменяет другого, а за ними следует кто-нибудь третий. Она сильная, властная, с вечным двигателем в сердце. Водонаевой трудно подобрать себе пару под стать, однако у нее много сил на эти попытки. У телеведущей уже появился кавалер, похожий на нее по энергетике».

Дочь Алены Кравец примирит родителей

«Жуткий период жизни, который сейчас переживает артистка, завершится перемирием сторон. Окончательно вопрос решится ближе к осени 2017-го, хотя уже в начале года бывший муж, который забрал у певицы дочь Даниэлу, внемлет просьбам ребенка, и Алена сможет видеться с наследницей. Ревнивый миллионер сжалится над женщиной. Про Даниэлу могу сказать, что она окружена любовью и заботой отца, однако очень переживает за маму». Алена Кравец: «За дочь я буду бороться до последнего!»

Никите Джигурде нужно лечиться

«Эпатаж харизматичного Никиты Джигурды перешел, к сожалению, на новую ступень и привел к болезни. Из собственного развода с фигуристкой Мариной Анисиной актер устроил скандал и шоу. Никита серьезно болен, хотя сам этого не осознает. За маской самоуверенности скрывается человек с диким страхом одиночества. Марина не шутит, призывая Джигурду обратиться за помощью.

Анисина после развода и недолгой депрессии заживет счастливой жизнью, чего Никита, увы, себе позволить уже не сможет. Чувствую опасное воздействие неких препаратов, которые нанесут непоправимый вред этому некогда здоровому человеку с энергией Пегаса».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/168242-news.html