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Новости шоу-бизнеса России сегодня, 10.01.2017: тайны звезд, последние новости знаменитостей на сегодняшний день, 10 января

Новости шоу-бизнеса России сегодня, 10.01.2017: тайны звезд, последние новости знаменитостей на сегодняшний день, 10 января
Самые последние новости российского сегмента шоу-бизнеса сегодня, 10 января, повествуют о массе событий. Среди них можно выделить следующие резонансные моменты: Равшана Куркова променяла морозную Россию на теплую Азию. Анастасию Волочкову приняла за трансвестита. Ксения Бородина готовится к пополнению семейства в плане появления собаки.

Новости шоу-бизнеса России сегодня, 10.01.2017: тайны звезд, последние новости знаменитостей на сегодняшний день, 10 января
Популярная актриса Равшана Куркова после Нового года сразу же отправилась в жаркую страну, дабы скрыть от российских морозов. Девушка остановилась на Таиланде. В этой стране Куркова может ходить в легких нарядах, так как температурный режим позволяет это делать без вреда, а даже с пользой для здоровья. Помимо отдыха для души, актриса устроила релакс и для тела. В отпуске звезда не пользуется декоративной косметикой, а только питает кожу натуральными кремами и ухаживает за своими роскошными волосами.

«Раньше в отпуске обходилась разве что нанесением кокосового масла на все, что под руку попадалосью А тут не поленилась и подошла к задаче фундаментально. Видимо, взрослею. Узнала свой тип волос, подобрала шампунь и теперь даже при высокой островной влажности и катании на мотороллере волосы послушно лежат, блестят и радуют мягкостью", - поведала артистка. Примечательно отметить, что азиатское направление Равшана выбирала и раньше. Например, в январе прошлого года Куркова посетила Индию. В тот момент она еще находилась в отношениях с Ильей Бачуриным. На сей же раз актриса направилась на отдых в гордом одиночестве.

Новости шоу-бизнеса России сегодня, 10.01.2017: тайны звезд, последние новости знаменитостей на сегодняшний день, 10 января
Прославленная балерина и светская львица Анастасия Волочкова постоянно привлекает к своей персоне повышенное внимание со стороны поклонников из-за ряда неоднозначных поступков. Отдельной строкой можно говорить о ее желании фотографироваться топлесс, а затем выставлять снимки на всеобщее обозрение. Волочкова недавно сбежала из морозной Москвы на вечно летние Мальдивские острова. Каждый день она публикует на своей странице в социальной сети снимки с отдыха: вот она делает фирменный шпагат в роскошном номере, вот позирует возле джакузи, вот плывет на лодке. На первых снимках с Мальдив она была в длинном платье, потом меняла разноцветные купальники, а теперь и вовсе предстала в одном бикини.

Поклонники возмутились свежим снимком балерины, сойдясь во мнениях, что на нем Волочкова получилась неудачно. Некоторые даже сравнили ее с трансвеститом. Балерина в ответ злопыхателям и завистникам отвечает: "Стыдиться и скрывать мне нечего - фигура хорошая, грудь своя, пусть все смотрят и завидуют. Мне надоело, что стоит мне появиться на пляже, как непременно замечаю направленные в мою сторону объективы. А потом появляются желтые заголовки, типа: "Волочкова устроила стриптиз на пляже". Помню, как несколько лет назад на Мальдивах, куда я поехала с мамой и дочкой, в кустах меня начали караулить фотографы. Мы поймали одного такого смельчака, отобрали флешку. На следующий день я решила всех проучить - прямо в отеле за десять долларов купила простенькую мыльницу и попросила знакомого поснимать меня на пляже".

Новости шоу-бизнеса России сегодня, 10.01.2017: тайны звезд, последние новости знаменитостей на сегодняшний день, 10 января
Известная телеведущая Ксения Бородина счастлива в браке с Курбаном Омаровым. Семья воспитывает двух дочерей, одна из которых появилась на свет в первом браке знаменитости. В свою очередь у Курбана также имеется сын от предыдущих отношений. Таким образом, пара воспитывает сына Курбана от первого брака Омара, старшую дочь Ксении Марусю и единственного общего ребенка - дочь Тею. Но вскоре у них появится еще один член семьи. Им станет шарпей. "Ксюша мечтает о шарпее, хочет, чтобы наша семья стала еще больше. Объясняет это так: «Когда я была маленькой, мне не разрешали заводить зверей, и я сказала, что вырасту и приведу всех, кого хочу", - поведал супруг ведущей проекта "Дом-2".

В этом контексте нужно уточнить, что у Ксении из животных уже имеется кот Шанти, который является героем ее многочисленных рассказов. Также телеведущая регулярно выкладывает фотографии и видеозаписи с участием Шанти.


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