"Дом-2" новости и слухи сегодня, 10.01.2017: на 6 дней раньше скандальные новости и сплетни "Дом-2" 10 января

Последние новости с телепроекта "Дом-2", актуальные на сегодняшний день, 10 января, информируют о следующей череде событий: Иван Барзиков настроился на уход с проекта, но это решение пока не окончательное. К Елизавете Полыгаловой вскоре прибудут двое парней. Элен Каминская выложила на всеобщее обозрение весьма интересную переписку с Сергеем Захарьяш.— К Захару Саленко прибыла девушка, которую зовут Лиля. Ирина Михайловна Донцова решила проверить парня своей дочери на прочность, для чего заселила новенькую прямо в комнату Захара и Майи.— Елизавета Полыгалова проинформировала общественность, что через пару дней к ней на Сейшелы прилетят двое парней и будут пытаться добиться ее расположения.— Элен Каминская представила в чате переписку с Сергеем Захарьяш, возлюбленным Юлии Ефременковой. В сообщениях он признается, что на проекте совершенно нет ничего настоящего. Поклонники сделали вывод, что он своим проявлением намекнул на отношения с Юлией.— Иван Барзиков принял решение покинуть телестройку, хоть и признался, что пока раздумывает, уходить ли окончательно. Вскоре Барзиков отправится на родину, а затем посетит Таиланд.— Ольга Рапунцель не может смириться с несправедливостью. Ведь они с Дмитрием Дмитренко сильно стараются, тогда как в свадебном конкурсе продолжают удерживать лидерство Кузины. Последние совсем не прикладывают усилий. С позицией Ольги согласна ведущая "Дома-2" Ксения Бородина.— Дмитрий Лукин и Мария Кохно объявили себя парой. Примечательно, что девушка достаточно быстро отказалась встречаться с Димой, признавшись, что поспешила.— Андрей Наумов, в свою очередь, на несколько дней покинул телепроект. Официально мужчина признался, что ему нужно в больницу. Впрочем, некоторые участники полагают, что он уже не вернется.

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