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"Дом-2" новости и слухи сегодня, 10.01.2017: на 6 дней раньше скандальные новости и сплетни "Дом-2" 10 января

"Дом-2" новости и слухи сегодня, 10.01.2017: на 6 дней раньше скандальные новости и сплетни "Дом-2" 10 января
Последние новости с телепроекта "Дом-2", актуальные на сегодняшний день, 10 января, информируют о следующей череде событий: Иван Барзиков настроился на уход с проекта, но это решение пока не окончательное. К Елизавете Полыгаловой вскоре прибудут двое парней. Элен Каминская выложила на всеобщее обозрение весьма интересную переписку с Сергеем Захарьяш.

Новости и слухи "Дом-2" на сегодня, 10.01.2017: сплетни на шесть дней раньше эфира

— К Захару Саленко прибыла девушка, которую зовут Лиля. Ирина Михайловна Донцова решила проверить парня своей дочери на прочность, для чего заселила новенькую прямо в комнату Захара и Майи.

— Елизавета Полыгалова проинформировала общественность, что через пару дней к ней на Сейшелы прилетят двое парней и будут пытаться добиться ее расположения.

— Элен Каминская представила в чате переписку с Сергеем Захарьяш, возлюбленным Юлии Ефременковой. В сообщениях он признается, что на проекте совершенно нет ничего настоящего. Поклонники сделали вывод, что он своим проявлением намекнул на отношения с Юлией.

— Иван Барзиков принял решение покинуть телестройку, хоть и признался, что пока раздумывает, уходить ли окончательно. Вскоре Барзиков отправится на родину, а затем посетит Таиланд.

— Ольга Рапунцель не может смириться с несправедливостью. Ведь они с Дмитрием Дмитренко сильно стараются, тогда как в свадебном конкурсе продолжают удерживать лидерство Кузины. Последние совсем не прикладывают усилий. С позицией Ольги согласна ведущая "Дома-2" Ксения Бородина.

— Дмитрий Лукин и Мария Кохно объявили себя парой. Примечательно, что девушка достаточно быстро отказалась встречаться с Димой, признавшись, что поспешила.

— Андрей Наумов, в свою очередь, на несколько дней покинул телепроект. Официально мужчина признался, что ему нужно в больницу. Впрочем, некоторые участники полагают, что он уже не вернется.


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