Татьяна Навка пошла на риск ради развлечения на Мальдивах

Олимпийской чемпионке не хватает адреналина на отдыхе. Татьяна Навка пробует себя в новом виде спорта – водных лыжах, которые считаются одним из самых экстремальных занятий, связанных с водой. Бесстрашная фигуристка лихо бороздит просторы океана.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка предпочла укрыться от зимних холодов на берегу теплого океана. Правда, спортсменка перед Новым годом успела побывать на горнолыжном курорте, а несколько дней назад фотографии заснеженных вершин в ее микроблоге сменились снимками на фоне пальм, белого песка и бунгало.

Сама фигуристка не сообщает, в каком именно месте планеты она находится, но осведомленные о ее жизни подписчики, сообщили в комментариях, что Навка греется под солнцем Мальдивских островов. Судя по всему, звезда взяла с собой на отдых и старшую дочку Александру Жулину. Совместных фотографий мамы с ее наследницей пока нет, но в микроблогах обеих прекрасных дам снимки, явно сделанные в одних и тех же декорациях.

Татьяна Навка отнюдь не только нежится на пляже, но и ищет для себя экстремальные развлечения. Знаменитость решила опробовать новый вид спорта – водные лыжи. В «Инстаграме» Навки появилось фото, на котором она разрезает волны, стоя на серфе и крепко держась обеими руками за трос, который вероятно, прикреплен к катеру.

«Ни дня без спорта!» - подписала спортсменка снимок, полный драйва.

«Вот это красотка! Хороша и наша!», «Бесподобная спортсменка!», «Умничка, все можешь!», «Удивляете нас постоянно своими талантами, смелостью, красотой! Спасибо, Танюша!» - восхитились спортсменкой ее подписчики.

Кстати, не исключено, что Татьяна Навка последовала примеру своей дочери Саши, первой опробовавшей водные лыжи. По крайней мере, снимок девушки, на котором она катается на серфе, появился в ее микроблоге задолго до того, как свой опубликовала Татьяна Навка.

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Их не пугают ни дальние перелеты, ни резкая смена климата. Мальдивы предпочли Анастасия Волочкова и певица Жасмин, на Бали отдыхают Светлана Ходченкова, Андрей Григорьев-Аполлонов с семьей, Юлия Барановская. Греются под жарким солнцем Таиланда семьи Анны Хилькевич, Вячеслава Малафеева. Не хотят покидать роскошные пляжи Дубая Мария Погребняк и Любовь Успенская.

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