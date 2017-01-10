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Младшие сыновья Марии Шукшиной прошли военную подготовку

Актриса воспитывает близнецов настоящими мужчинами. Школьные каникулы 11-летние братья Фома и Фока провели в военно-патриотическом лагере. Мария Шукшина гордится своими мальчишками и принимает благодарность от поклонников за их правильное воспитание.

Младшие сыновья Марии Шукшиной прошли военную подготовку
Мария Шукшина с сыновьями Фокой и Фомой
// Фото: «Инстаграм»

Не в пример другим знаменитостям, которые норовят побаловать своих наследников в каникулы дальними путешествиями и дорогими развлечениями, актриса и телеведущая Мария Шукшина решила использовать это время в сугубо воспитательных целях.

Звезда отправила своих младших сыновей-близнецов, одиннадцатилетних Фому и Фоку в военно-спортивный лагерь. В течение нескольких дней мальчишки занимались военной подготовкой, учились собирать и разбирать оружие, знакомились с историей России, соблюдали строгий режим и беспрекословно выполняли все приказы командиров. Словом, учились быть настоящими защитниками Родины. О том, как ее сыновья провели каникулы, Мария Шукшина рассказала в микроблоге, сделав коллаж из нескольких снимков, рассказывающих о суровых буднях молодых бойцов.

«Каникулы закончились, и наши младшие вернулись из лагеря, организованного военно-патриотическим центром «Вымпел». Вернулись с любовью к Родине, еще более крепкой верой в Бога, смелыми и мужественными», - написала актриса на своей страничке в «Инстаграме».

Подписчики Марии Шукшиной поспешили выразить ей свое восхищение правильным подходом к воспитанию подрастающего поколения. «Ого! Какие молодцы! Крутыши», «Какие у вас хорошие пацаны. Будущие защитники Отчизны», «Маша, у вас такие прекрасные дети, дай Бог вам здоровья и удачи во всем», «Какие у вас уже большие мальчики. Ваши защитники», - пишут поклонники Марии Шукшиной. Стоит отметить, что ни один из комментариев актриса не оставляет без внимания. Она благодарит каждого, кто по-доброму откликнулся на ее пост.

Напомним, что 49-летняя Мария Шукшина является многодетной мамой – у нее три сына (старшему из них, Макару, 18 лет) и дочка, а два года назад звезда стала бабушкой. В конце ноября 2014 года старшая дочка Марии Анна родила сына Вячеслава. 

Одиннадцатилетние Фока и Фома появились в третьем браке актрисы с бизнесменом Борисом Вишняковым. После развода на протяжении долгого времени из-за конфликта с матерью своих сыновей Вишняков не мог видеться с наследниками. После расставания близнецы остались жить с Марией Шукшиной. Однако спустя какое-то время актриса позволила видеться с мальчиками их папе. Мария Шукшина помирилась с бывшим мужем


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