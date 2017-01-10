Юлия Топольницкая пожаловалась на жизнь в Москве

Актриса призналась, что ее раздражает больше всего. Сегодня телеканал СТС презентовал первый выпуск нового сериала «Вы все меня бесите», в котором герои пытаются совладать с эмоциями. Топольницкая, сыгравшая в картине маникюршу Нелю объяснила, как борется с негативом.

Минувший год выдался очень насыщенным для Юлии Топольницкой. В начале 2016-го актриса блеснула в клипе «Экспонат» рок-коллектива «Ленинград», в середине – сыграла свадьбу с Игорем Чеховым из Comedy Club, а также успела сняться в сериале «Вы все меня бесите», который вышел на телеканале СТС 9 января.

Партнерами Топольницкой по проекту стали Светлана Ходченкова, Николай Фоменко, Александр Паль, Ингрид Олеринская. Юлии досталась роль мастера по маникюру Нелли. Ее персонаж - очень наивная девушка, всем верит и не боится обмана. Как признается сама актриса, она не похожа на свою героиню, но прекрасно понимает ее. По словам Топольницкой, создатели сериала собрали разные типажи персонажей, чтобы показать, что каждый из них по-своему реагирует на происходящее вокруг.

«У каждого человека есть какие-то моменты, которые сводят его с ума. И сценарий нашего сериала как раз тем меня и заинтересовал, потому что про это никто не говорит, а ведь нас всех что-то раздражает. Просто мы зачастую притворяемся, что все хорошо», - отметила Юлия.

Артистка привела пример из собственной жизни. Топольницкая всю жизнь живет в Москве, однако так и не смогла смириться с некоторыми реалиями. Девушка признается, что очень не любит общественный транспорт, а также излишнее внимание посторонних к своей персоне.

«Меня, например, как и многих, бесит московское метро, когда навязываются люди или когда посторонние трогают мои вещи», - объяснила актриса.

Сюжет сериала «Вы все меня бесите» закручен вокруг журналистки городского издания Сони Багрецовой, которую сыграла Светлана Ходченкова. Ее героиня не отличается дружелюбием и общительностью, поэтому ей весьмо нелегко построить личную жизнь. Однако даже одна капля спиртного делает Соню самым дружелюбным и общительным человеком на свете. Именно после одного мероприятия Багрецова обретает не только новых друзей, но и любовь.

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