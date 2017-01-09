Дима Билан выпустил видеоклип на трек «Монстры в твоей голове»

Российский поп-исполнитель Дима Билан представил новый видеоклип к аудиотреку «Монстры в твоей голове». Ролик размещен во всемирной сети интернет, на видеохостинге YouTube, а также в аккаунте певца в социальной сети Instagram. Поклонников поразило присутствие в клипе ряда мистических существ.
Дима Билан, популярный российский исполнитель, впервые заявивший о себе на музыкальном конкурсе «Фабрика звёзд» в 2002 году, записал видеоклип на новый аудиотрек «Монстры в твоей голове». Критики отмечают наличие в видеосюжете странных мистических существ. Сам Билан убеждён, что его «заход на территорию кино» совсем не случаен. «Надеюсь, что мои зрители сумеют по достоинству оценить достаточно важный для меня эксперимент с видеоформатом», - написал Дима в Instagram.
Вслед за этим певец акцентировал внимание на том, что в жизни приходится часто сталкиваться с необходимостью сделать какой-то выбор. «Перед нами возникает проблема нашего второго я, нашего монстра, который сидит в голове у каждого из нас, а также в сердце», - считает поп-исполнитель.
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