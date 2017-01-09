Появилось видео семейного застолья Веры Брежневой и Константина Меладзе

Пара длительное время скрывала собственные отношения, но племянница Константина Меладзе, очевидно, сделал финальный шаг в подтверждении факта их отношений. Дочь певца Валерия Меладзе разместила на собственной странице видео новогоднего праздника, в котором участвует вся семья.На записи показаны Константин Меладзе, Вера Брежнева, ее младшая дочь Сара, а также мама Тамара Витальевна. Помимо них пользователи заметили дочерей продюсера Софью и Арину, а также младшую сестру композитора Лиану Меладзе.

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