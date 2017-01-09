Марина Юдашкина рассказала о заветном желании

Супруга кутюрье трогательно поздравила его с годовщиной свадьбы. 29 лет назад Валентин и Марина Юдашкины отправились по венец. Поклонники восхищаются семейной идиллией известного дизайнера и его жены.

Отношения Валентина и Марины Юдашкиных для многих поклонников считаются образцовыми. На протяжении практически 30 лет они живут душа в душу. Не так давно у их единственной дочери Галины родился сын Анатолий, что еще больше сплотило всю семью. Супругов объединяет и то, что они заняты семейным делом – Марина Юдашкина работает в качестве руководителя Дома моды своего мужа.

Сегодня супруги празднуют важную для них дату. Именно девятого января 1988 года они сыграли свадьбу.

«Дорогой Валечка, сегодня дата нашей свадьбы - 29 лет вместе. У нас с тобой получилась хорошая семья, замечательная дочка, зять, внук! Что пожелать? Только здоровья! Я тебя очень люблю!» - написала Марина Юдашкина в микроблоге.

Поклонники восхитились семейной идиллией, которую удается сохранить супругам Юдашкиным на протяжении долгих лет. Они поздравили знаменитую пару с годовщиной и пожелали им семейного счастья. Фолловеры знаменитостей убедились на их примере, что можно сохранить любовь и взаимное уважение на протяжении долгих лет. «Мариночка! Поздравляю вас с Валей с годовщиной вашей! Здоровья! Счастья! Радости и долгие лета в любви и мире! Вы потрясающая пара! Светлые люди! Люблю вас и благодарю Бога, что вы есть в моей жизни!», «Поздравляю с днем рождения семьи. Счастья, благополучия и долгих лет вместе и навсегда!», «Замечательные, приятно за вами наблюдать. Желаю вам долгих, счастливых лет совместной жизни! Лично вас не знаю, но это не мешает мне пожелать вашей замечательной семье добра и счастья», - написали поклонники.

Всем поклонникам знаменитой пары известно, что супруги всегда поддерживают друг друга. Осенью прошлого года кутюрье не смог присутствовать на показе своей новой коллекции на неделе моды в Париже. Его жене и дочери пришлось самим презентовать наряды светской публике со всего мира, пока дизайнер восстанавливал свое здоровье. Внимательная супруга держала его в курсе всего происходящего на модном дефиле – отправляла фотографии, видео и восторженные отзывы зрителей.

Единственная наследница Валентина и Марины Юдашкиных Галина тоже решила стать частью семейного дела. С осени минувшего года она занимает пост арт-директора Дома моды отца. Теперь наследница громкой фамилии с удовольствием принимает непосредственное участие в бизнесе.

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