Марина Юдашкина рассказала о заветном желании

Отношения Валентина и Марины Юдашкиных для многих поклонников считаются образцовыми. На протяжении практически 30 лет они живут душа в душу. Не так давно у их единственной дочери Галины родился сын Анатолий, что еще больше сплотило всю семью. Супругов объединяет и то, что они заняты семейным делом – Марина Юдашкина работает в качестве руководителя Дома моды своего мужа.
Сегодня супруги празднуют важную для них дату. Именно девятого января 1988 года они сыграли свадьбу.
Поклонники восхитились семейной идиллией, которую удается сохранить супругам Юдашкиным на протяжении долгих лет. Они поздравили знаменитую пару с годовщиной и пожелали им семейного счастья. Фолловеры знаменитостей убедились на их примере, что можно сохранить любовь и взаимное уважение на протяжении долгих лет. «Мариночка! Поздравляю вас с Валей с годовщиной вашей! Здоровья! Счастья! Радости и долгие лета в любви и мире! Вы потрясающая пара! Светлые люди! Люблю вас и благодарю Бога, что вы есть в моей жизни!», «Поздравляю с днем рождения семьи. Счастья, благополучия и долгих лет вместе и навсегда!», «Замечательные, приятно за вами наблюдать. Желаю вам долгих, счастливых лет совместной жизни! Лично вас не знаю, но это не мешает мне пожелать вашей замечательной семье добра и счастья», - написали поклонники.
Всем поклонникам знаменитой пары известно, что супруги всегда поддерживают друг друга. Осенью прошлого года кутюрье не смог присутствовать на показе своей новой коллекции на неделе моды в Париже. Его жене и дочери пришлось самим презентовать наряды светской публике со всего мира, пока дизайнер восстанавливал свое здоровье. Внимательная супруга держала его в курсе всего происходящего на модном дефиле – отправляла фотографии, видео и восторженные отзывы зрителей.
Единственная наследница Валентина и Марины Юдашкиных Галина тоже решила стать частью семейного дела. С осени минувшего года она занимает пост арт-директора Дома моды отца. Теперь наследница громкой фамилии с удовольствием принимает непосредственное участие в бизнесе.
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