Линдси Лохан начала жизнь с нового листа, удалив все фото в Instagram

Последний снимок звезда подписала довольно оптимистично, дав понять своим поклонникам, что в «ее жизни началась новая глава». Напомним, ранее Лохан удивила общественность своими отношениями с Егором Тарабасовым. Сначала в отношениях влюбленных царила полная гармония. Среди поклонников уже ходили слухи о помолвке пары, но вскоре они расстались.Теперь же, фанаты подозревают, что у актрисы вновь наладилась личная жизнь, только в этот раз она собирается тщательно скрывать свое счастье от глаз посторонних.

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