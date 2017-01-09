Жасмин, Марина Ким и Денис Матросов показали детей в «Пусть говорят»

Знаменитости рассказали о том, как появление малышей изменило их жизнь. Известные мамы и папы рассказали в эфире у Андрея Малахова о своих наследниках. Они души не чают в своих чадах и стараются проводить как можно больше времени вместе с ними.
Певица Жасмин // Фото: «Инстаграм»
Знаменитости рассказали Андрею Малахову в программе «Пусть говорят» о появившихся в их семьях долгожданных наследников. В передаче особое внимание уделили звездам, которые в первый раз стали родителями. Известные артисты лично рассказали, как рождение детей изменило их жизнь.
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