Жасмин, Марина Ким и Денис Матросов показали детей в «Пусть говорят»

Знаменитости рассказали о том, как появление малышей изменило их жизнь. Известные мамы и папы рассказали в эфире у Андрея Малахова о своих наследниках. Они души не чают в своих чадах и стараются проводить как можно больше времени вместе с ними.

Знаменитости рассказали Андрею Малахову в программе «Пусть говорят» о появившихся в их семьях долгожданных наследников. В передаче особое внимание уделили звездам, которые в первый раз стали родителями. Известные артисты лично рассказали, как рождение детей изменило их жизнь.

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