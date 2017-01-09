Конкурс с призами от BETTY BARCLAY, BETTY & CO И VERA MONT продлен до 31 января

Выиграйте модные призы и начните год в новом образе!

Что объединяет Betty Barclay, Betty & Co и Vera Mont? Немецкое качество Betty Barclay Group, элегантные стройнящие силуэты и желание порадовать читательниц в новогодние праздники. Три бренда модной одежды из Германии объявляют конкурс!

Вам предлагается начать год в новом образе, придумать его, полностью составив из одежды Betty Barclay, Betty & Co и Vera Mont (можно использовать один бренд либо смешать два или все три).

Что делать:

- В магазинах, где представлены коллекции Betty Barclay, Betty & Co и Vera Mont, сделайте эффектный кадр (можно прямо в примерочной)

- Подготовьте краткий комментарий относительно того, почему вы себе нравитесь в этом новом образе (не больше 4 фраз)

- Фото с комментарием отправьте на электронный [email protected] выложите в «Инстаграм», отметив хэштегом бренд (или бренды) выбранной для образа одежды #bettybarclay_ru, #veramont_ru или #bettyandco_ru

Самые интересные фотографии будут опубликованы в инстаграм-аккаунте @bettybarclaygroup_ru, на который приглашаем подписаться.

ПРИЗЫ:

Жюри выберет победителей в 5 номинациях:

- Лучший праздничный образ

- Лучший вечерний образ

- Лучший образ 2016 года

- Лучший образ для прогулок

- Лучший офисный образ

Каждый победитель получит ваучер, который сможет обменять на одну вещь из коллекции. Победители будут объявлены на сайте и в инстаграм-аккаунте @bettybarclaygroup_ru

Победители будут извещены о принятом жюри решении не позднее 14 февраля 2017 года по электронной почте и/или посредством Instagram.

Ждем Ваши фотографии и описания! Удачи!

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/168095-news.html