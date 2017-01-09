Конкурс с призами от BETTY BARCLAY, BETTY & CO И VERA MONT продлен до 31 января

Что объединяет Betty Barclay, Betty & Co и Vera Mont? Немецкое качество Betty Barclay Group, элегантные стройнящие силуэты и желание порадовать читательниц в новогодние праздники. Три бренда модной одежды из Германии объявляют конкурс!
Вам предлагается начать год в новом образе, придумать его, полностью составив из одежды Betty Barclay, Betty & Co и Vera Mont (можно использовать один бренд либо смешать два или все три).
Что делать:
- В магазинах, где представлены коллекции Betty Barclay, Betty & Co и Vera Mont, сделайте эффектный кадр (можно прямо в примерочной)
- Подготовьте краткий комментарий относительно того, почему вы себе нравитесь в этом новом образе (не больше 4 фраз)
- Фото с комментарием отправьте на электронный [email protected] выложите в «Инстаграм», отметив хэштегом бренд (или бренды) выбранной для образа одежды #bettybarclay_ru, #veramont_ru или #bettyandco_ru
Самые интересные фотографии будут опубликованы в инстаграм-аккаунте @bettybarclaygroup_ru, на который приглашаем подписаться.
ПРИЗЫ:
Жюри выберет победителей в 5 номинациях:
- Лучший праздничный образ
- Лучший вечерний образ
- Лучший образ 2016 года
- Лучший образ для прогулок
- Лучший офисный образ
Каждый победитель получит ваучер, который сможет обменять на одну вещь из коллекции. Победители будут объявлены на сайте и в инстаграм-аккаунте @bettybarclaygroup_ru
Победители будут извещены о принятом жюри решении не позднее 14 февраля 2017 года по электронной почте и/или посредством Instagram.
Ждем Ваши фотографии и описания! Удачи!
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