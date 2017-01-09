Агату Муцениеце осудили за участие в провокационном видео

Актриса нового сериала ТНТ «Гражданский брак» снялась в клипе группы «Хлеб» на композицию «Пойдем ко мне». Солист популярного в Интернете коллектива Денис Кукояка и Агата Муцениеце попытались рассмешить пользователей социальных сетей, однако далеко не все оценили их совместную работу.

9 января на канале ТНТ стартует показ сериала «Гражданский брак». Главные роли в нем сыграли Агата Муцениеце и Денис Кукояка. В преддверии выхода нового проекта на телеэкраны страны группа «Хлеб», широко известная среди пользователей соцсетей, представила клип на композицию «Пойдем ко мне». В съемках видео была задействована Агата Муцениеце.

По сюжету клипа молодой парень не может понять, каким образом заинтересовать девушку мечты, однако позднее его осеняет гениальная идея. Он решает показать недоступной красотке то, о чем она мечтала на протяжении долгого периода времени.

Ролик, набравший более миллиона просмотров на YouTube, получил крайне неоднозначные отзывы зрителей. Нескольким тысячам человек видео не пришлось по вкусу. Они осудили очередное творение кумиров Интернета, найдя его чересчур пошлым и антиэстетическим. «Неинтересно и неоригинально и про д***. Вывод – не смотреть это д***», «А у вас «Хлеб» прошлогодний», «Как только Агата согласилась в таком сниматься?», «И тут из моих ушей полилась кровь», «А мне интересна реакция Павла Прилучного на клип», «Слушать противно», – писали те, кому не понравилась новая работа звезд Сети.

В то же время другие комментаторы ролика от души посмеялись и по достоинству оценили шутки Кукояки и его товарищей. Они сравнили их творчество с тем, что делает американская комедийная группа The Lonely Island, в разное время сотрудничавшая с Натали Портман, Ники Минаж, Полом Маккартни, Джастином Тимберлейком, Рианной и другими зарубежными суперзвездами. «Странно, что люди не понимают стеб», «Неужели кто-то серьезно отнесся к этому клипу?», «Пересмотрел видео несколько раз», «Забавно», «Гениально», «Ребята, кто не знаком со спецификой юмора «Хлеба», не смотрите», – обсуждали пользователи Интернета.

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