Актеры СТС рассказали о том, что их «бесит»

Сегодня в 20:00 стартует премьерный показ шоу «Вы все меня бесите». В преддверии выхода картины звезды СТС рассказали, как им удается справляться с гневом и, что их больше всего бесит. Светлана Ходченкова, сыгравшая главную роль, поделилась, что не любит конфликтовать, но когда разрядка необходима, она обращается к друзьям.
20 серий картины «Вы все меня бесите» покажут жизнь девушки с непростым характером Сони Багрянцевой. Ходченкова считает себя противоположностью экранного персонажа. Практически все актеры, задействованные в съемках, обладают уравновешенным и спокойным характером, не любят крики и скандалы с битьем посуды.
Александр Паль, сыгравший роль таксиста Владимира, стал исключением. Он сам знает, что обладает вспыльчивым характером и, чтобы переключиться, использует книги, музыку, спорт.
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