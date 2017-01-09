Актеры СТС рассказали о том, что их «бесит»

20 серий картины «Вы все меня бесите» покажут жизнь девушки с непростым характером Сони Багрянцевой. Ходченкова считает себя противоположностью экранного персонажа. Практически все актеры, задействованные в съемках, обладают уравновешенным и спокойным характером, не любят крики и скандалы с битьем посуды.Александр Паль, сыгравший роль таксиста Владимира, стал исключением. Он сам знает, что обладает вспыльчивым характером и, чтобы переключиться, использует книги, музыку, спорт.

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