Сати Казанова возмущена подозрениями в сектантстве

Певица Сати Казанова – давняя поклонница йоги, которую она практикует вот уже более десяти лет. По признанию знаменитости, это не увлечение, а образ жизни. Казанова регулярно ездит в Индию, чтобы помедитировать и заняться духовными практиками. Недавно артистка сделала полный гнева пост в социальных сетях, в котором вступилась за Дмитрия Угая, задержанного в Санкт-Петербурге осенью прошлого года. Мужчину, читавшего на городском фестивале лекцию о разных видах йоги, обвинили в нелегальной религиозно-миссионерской деятельности. Казанова глубоко возмущена тем, что произошло.
Казанова также отметила, что в Индии с глубоким уважением относятся к русской культуре. «Здесь, на одном пятачке земли, дружественно сосуществуют храмы всех конфессий – индуистский, католический, православный, буддистский и мусульманская мечеть. И, как просто и мудро сказал вчера один местный парень: «Мы здесь больше не воюем из-за религии. Это глупо. Ведь нам нечего делить, Бог един!» – продолжает Сати.
Знаменитость также объяснила, что для нее значат индийские практики. «Йога – моя жизнь!.. P.S. Слово «йога» переводится как «объединение, единение». И тут имеется в виду единение всего – неба и земли, человеческого и божественного, мужского и женского...» – объяснила артистка.
Пост Казановой вызывал бурные обсуждения в социальных сетях. Пользователи Интернета комментировали публикацию звезды и делали ее репост.
Позднее в СМИ появилась информация о том, что преподаватель йоги Дмитрий Угай, за которого вступилась известная певица, был задержан после жалобы одного из местных жителей. Его жена ушла в секту «Сознание Кришны». Мужчина предположил, что на фестивале будет идти миссионерская деятельность, направленная на вовлечение новых адептов этого религиозного движения.
Спустя какое-то время Казанова опубликовала еще одно обращение, в котором прояснила свою политическую позицию.
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