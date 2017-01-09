Сати Казанова возмущена подозрениями в сектантстве

Певица опубликовала пост, в котором высказалась против гонений на преподавателей йоги, которой она увлекается вот уже много лет. Публикация Сати Казановой вызвала бурные обсуждения среди пользователей Интернета. Между тем, задержанный лектор, за которого вступилась артистка, подозревается в работе на опасную религиозную организацию.

Певица Сати Казанова – давняя поклонница йоги, которую она практикует вот уже более десяти лет. По признанию знаменитости, это не увлечение, а образ жизни. Казанова регулярно ездит в Индию, чтобы помедитировать и заняться духовными практиками. Недавно артистка сделала полный гнева пост в социальных сетях, в котором вступилась за Дмитрия Угая, задержанного в Санкт-Петербурге осенью прошлого года. Мужчину, читавшего на городском фестивале лекцию о разных видах йоги, обвинили в нелегальной религиозно-миссионерской деятельности. Казанова глубоко возмущена тем, что произошло.

«Йога стала важной и уже неотъемлемой частью жизни современного западного человека. Странно и глупо отрицать всю ее пользу для физического и психического здоровья. В Санкт-Петербурге судят человека за лекцию о йоге… Я в крайнем возмущении и расстройстве! Получается, что всех нас, кто занимается йогой, преподает ее (с прошлого года я стала преподавателем атмы-крии-йоги), могут запросто прийти и взять под арест?... Йога и Веды не являются религией, но философией и знаниями жизни, важнейшими и древнейшими», – поделилась Сати в своем микроблоге.

Казанова также отметила, что в Индии с глубоким уважением относятся к русской культуре. «Здесь, на одном пятачке земли, дружественно сосуществуют храмы всех конфессий – индуистский, католический, православный, буддистский и мусульманская мечеть. И, как просто и мудро сказал вчера один местный парень: «Мы здесь больше не воюем из-за религии. Это глупо. Ведь нам нечего делить, Бог един!» – продолжает Сати.

Знаменитость также объяснила, что для нее значат индийские практики. «Йога – моя жизнь!.. P.S. Слово «йога» переводится как «объединение, единение». И тут имеется в виду единение всего – неба и земли, человеческого и божественного, мужского и женского...» – объяснила артистка.

Пост Казановой вызывал бурные обсуждения в социальных сетях. Пользователи Интернета комментировали публикацию звезды и делали ее репост.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что преподаватель йоги Дмитрий Угай, за которого вступилась известная певица, был задержан после жалобы одного из местных жителей. Его жена ушла в секту «Сознание Кришны». Мужчина предположил, что на фестивале будет идти миссионерская деятельность, направленная на вовлечение новых адептов этого религиозного движения.

Спустя какое-то время Казанова опубликовала еще одно обращение, в котором прояснила свою политическую позицию.

«Хочу заверить всех, что мой пост никак не является антиправительственным. Я глубоко убеждена, что нет ничего более глупого, чем ругать власть, свое происхождение, свою страну. Я лишь прошу пересмотреть данный законопроект, именно относительно йоги и других практик и лекций. В многокультурной и многоконфессиональной России невозможно жестоко ставить подобные ограничения», – написала Сати.

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